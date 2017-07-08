Куриные отбивные с сыром
Классическое беспроигрышное сочетание - куриная грудка и сыр - никогда не подводит. Удивите домашних аппетитным и слегка необычным горячим из обычной курицы, приготовив куриные отбивные с сыром.
Ингредиенты:
500 г куриной грудинки
150 г сыра
2 яйца
3 ст. л. майонеза
3 ст. л. муки
Укроп
Соль, перец
Масло для жарки
Приготовление:
1. Куриную грудку разрезать на порционные кусочки. Отбить, посолить и поперчить. Оставить немного настояться.
2. Отдельно в тарелке смешиваем яйца, майонез, муку, зелень. Добавляем немного соли и перца.
3. Сыр натираем на терке.
4. На каждый кусочек отбитого мяса, с помощью ложки накладываем нашу яичную смесь.
5. Выкладываем на раскаленную сковороду яичным соусом к низу.
6. Сверху выкладываем сыр.
7. Затем аккуратно ложкой заливаем отбивную соусом.
8. Обжариваем с двух сторон до готовности.
9. Подаем с любимым гарниром.Мария Зимина