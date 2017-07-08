Куриные отбивные с сыром

Классическое беспроигрышное сочетание - куриная грудка и сыр - никогда не подводит. Удивите домашних аппетитным и слегка необычным горячим из обычной курицы, приготовив куриные отбивные с сыром.

Ингредиенты:

500 г куриной грудинки

150 г сыра

2 яйца

3 ст. л. майонеза

3 ст. л. муки

Укроп

Соль, перец

Масло для жарки

Приготовление:

1. Куриную грудку разрезать на порционные кусочки. Отбить, посолить и поперчить. Оставить немного настояться.

2. Отдельно в тарелке смешиваем яйца, майонез, муку, зелень. Добавляем немного соли и перца.

3. Сыр натираем на терке.

4. На каждый кусочек отбитого мяса, с помощью ложки накладываем нашу яичную смесь.

5. Выкладываем на раскаленную сковороду яичным соусом к низу.

6. Сверху выкладываем сыр.

7. Затем аккуратно ложкой заливаем отбивную соусом.

8. Обжариваем с двух сторон до готовности.

9. Подаем с любимым гарниром.

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Мария Зимина