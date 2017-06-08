Маковые булочки в шоколадной глазури

Такие булочки очень популярны среди любителей сладкой выпечки. Их можно купить в магазине, а можно и сделать самим.

Ингредиенты:

Тесто:

● Мука - 250 г

● Вода - 130 мл

● Сухие дрожжи - 1 ч.л.

● Сахар - 1 ст.л.

● Соль - 0.5 ч.л.

● Слив. масло - 20 г

Для начинки:

● Сливочное масло - 30 г

● Мак - 100 г

● Сахар - 100 г(или по вкусу)

● Для смазывания - желток, сливочное масло

Для глазури:

● Сахар - 6 ст.л.

● Сметана - 6 ст.л.

● Какао - 2 ст.л.

● Ванильный сахар - 0.5 ч.л.

Приготовление:

В теплой воде растворить дрожжи и сахар, дать постоять минут 10, затем добавить растопленное теплое масло, соль и постепенно всыпать муку. Замесить мягкое тесто, положить его в миску, накрыть полотенцем и поставить в теплое место на 2 часа (оно должно хорошо подняться).

А пока сделать начинку: мак залить горячей водой на 15 минут, слить воду и снова залить горячей водой, выдержать еще 15 минут и слить его через марлю, воду хорошо-хорошо отжать, затем добавить сахар и пробить блендером, но лучше пропустить через мясорубку.

Готовое тесто разделить на 2 части, каждую раскатать в прямоугольник толщиной 1 см, поверхность смазать размягченным сливочным маслом(по 15 г на рулет). Равномерно распределить маковую начинку(1/2 на каждый рулет), свернуть плотным рулетом и разрезать его на 5 одинаковых частей, т.е. получится 10 булочек.

Уложить их на противень, застеленный пергаментом, накрыть полотенцем и поставить в теплое место на 20-30 минут. Когда они хорошо поднимутся, смазать смесью желтка и сливочного масла. Поставить в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут до легкого зарумянивания.

Для шоколадной глазури все ингредиенты перемешать в кастрюльке. Поставить на средний огонь, довести до кипения и уварить в течение 5 минут, постоянно помешивая.

Готовые булочки охладить и покрыть горячей шоколадной глазурью.

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Мария Зимина