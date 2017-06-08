Маковые булочки в шоколадной глазури
Такие булочки очень популярны среди любителей сладкой выпечки. Их можно купить в магазине, а можно и сделать самим.
Ингредиенты:
Тесто:
● Мука - 250 г
● Вода - 130 мл
● Сухие дрожжи - 1 ч.л.
● Сахар - 1 ст.л.
● Соль - 0.5 ч.л.
● Слив. масло - 20 г
Для начинки:
● Сливочное масло - 30 г
● Мак - 100 г
● Сахар - 100 г(или по вкусу)
● Для смазывания - желток, сливочное масло
Для глазури:
● Сахар - 6 ст.л.
● Сметана - 6 ст.л.
● Какао - 2 ст.л.
● Ванильный сахар - 0.5 ч.л.
Приготовление:
В теплой воде растворить дрожжи и сахар, дать постоять минут 10, затем добавить растопленное теплое масло, соль и постепенно всыпать муку. Замесить мягкое тесто, положить его в миску, накрыть полотенцем и поставить в теплое место на 2 часа (оно должно хорошо подняться).
А пока сделать начинку: мак залить горячей водой на 15 минут, слить воду и снова залить горячей водой, выдержать еще 15 минут и слить его через марлю, воду хорошо-хорошо отжать, затем добавить сахар и пробить блендером, но лучше пропустить через мясорубку.
Готовое тесто разделить на 2 части, каждую раскатать в прямоугольник толщиной 1 см, поверхность смазать размягченным сливочным маслом(по 15 г на рулет). Равномерно распределить маковую начинку(1/2 на каждый рулет), свернуть плотным рулетом и разрезать его на 5 одинаковых частей, т.е. получится 10 булочек.
Уложить их на противень, застеленный пергаментом, накрыть полотенцем и поставить в теплое место на 20-30 минут. Когда они хорошо поднимутся, смазать смесью желтка и сливочного масла. Поставить в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут до легкого зарумянивания.
Для шоколадной глазури все ингредиенты перемешать в кастрюльке. Поставить на средний огонь, довести до кипения и уварить в течение 5 минут, постоянно помешивая.
Готовые булочки охладить и покрыть горячей шоколадной глазурью.Мария Зимина