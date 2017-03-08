Изумительные картофельные крокеты
Если Вы любите картофель, но вам надоели привычные гарниры из картофеля, такие как картофельное пюре или картофель фри, то картофельные крокеты - то что вам нужно. Готовятся крокеты легко, а на вкус сногшибательные.
Ингредиенты:
Картофель отварной - 500 г
Яйцо - 1 шт.
Манная крупа - 1 ст. л.
Сливки - 30 мл
Соль
Перец
Зелень
Панировка:
Яйцо - 1 шт.
Мука - 2 ст.л.
Сухари панировочные - 4 ст.л.
Приготовление:
1. Отваренный до готовности картофель растолочь. Влить сливки, яйцо, всыпать зелень.
2. Хорошо вымешать, можно миксером. Всыпать манку, перемешать.
3. Мокрыми руками скатать шарик. Обкатать его в муке.
4. Затем в слегка взбитом яйце.
5. Затем обкатать в сухарях.
6. Жарить в горячем масле до золотистого цвета.
7. Выложить на салфетку, что бы убрать лишнее масло.Мария Зимина