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Изумительные картофельные крокеты

Изумительные картофельные крокеты
 

Если Вы любите картофель, но вам надоели привычные гарниры из картофеля, такие как картофельное пюре или картофель фри, то картофельные крокеты - то что вам нужно. Готовятся крокеты легко, а на вкус сногшибательные. 

Ингредиенты:

Картофель отварной - 500 г

Яйцо - 1 шт.

Манная крупа - 1 ст. л.

Сливки - 30 мл

Соль

Перец

Зелень

Панировка:

Яйцо - 1 шт.

Мука - 2 ст.л.

Сухари панировочные - 4 ст.л.

Приготовление:

1. Отваренный до готовности картофель растолочь. Влить сливки, яйцо, всыпать зелень.

2. Хорошо вымешать, можно миксером. Всыпать манку, перемешать.

3. Мокрыми руками скатать шарик. Обкатать его в муке.

4. Затем в слегка взбитом яйце.

5. Затем обкатать в сухарях.

6. Жарить в горячем масле до золотистого цвета.

7. Выложить на салфетку, что бы убрать лишнее масло.

Мария Зимина
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