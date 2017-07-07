Салат с фасолью, сыром и сухариками
Этот салат не только вкусный, но и сытный. Замечательно подойдет как на праздник, так и на семейный обед.
Ингредиенты:
Фасоль красная в собственном соку — 1 банка
Кукуруза консервированная — 1 банка
Сыр твердый — 150 г
Яйца вареные — 3 шт.
Чеснок — по вкусу
Майонез — по вкусу
Соль и перец — по вкусу
Сухарики — 2 горсти
Приготовление:
1. С фасоли и кукурузы слить жидкость, выложить в миску.
2. Натереть яйца, измельчить чеснок.
3. Добавить в миску.
4. Сыр натереть на крупной терке, добавить туда же.
5. Посолить, поперчить, заправить майонезом.
6. Для сухариков порезать 2-3 ломтика хлеба маленькими кубиками и подсушить на сковороде.
7. Выложить салат в салатник и посыпать сухариками.
8. При подаче перемешать.Мария Зимина