Салат с фасолью, сыром и сухариками

Этот салат не только вкусный, но и сытный. Замечательно подойдет как на праздник, так и на семейный обед.

Ингредиенты:

Фасоль красная в собственном соку — 1 банка

Кукуруза консервированная — 1 банка

Сыр твердый — 150 г

Яйца вареные — 3 шт.

Чеснок — по вкусу

Майонез — по вкусу

Соль и перец — по вкусу

Сухарики — 2 горсти

Приготовление:

1. С фасоли и кукурузы слить жидкость, выложить в миску.

2. Натереть яйца, измельчить чеснок.

3. Добавить в миску.

4. Сыр натереть на крупной терке, добавить туда же.

5. Посолить, поперчить, заправить майонезом.

6. Для сухариков порезать 2-3 ломтика хлеба маленькими кубиками и подсушить на сковороде.

7. Выложить салат в салатник и посыпать сухариками.

8. При подаче перемешать.

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Мария Зимина