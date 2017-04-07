Шоколадный торт на кефире «Фантастика»

Очень простой и необычный рецепт вкусного торта. Приготовить сможет любой. Попробуйте обязательно.

Ингредиенты:

Для теста:

Кефир или простокваша -300 г

Сахар – 1 стакан

Яйца – 2 шт.

Растительное масло – 2 ст. л.

Какао – 2-3 ст. л.

Сода – 1 ч.л.

Мука – 2 стакана

Для крема:

1 вариант – Сметанный крем

Сметана – 400 г

Сахар – 1 стакан

Масло сливочное -200 г

2 вариант – Заварной крем

Яйца – 2 шт.

Сахар – 300 г

Мука-2 ст. л (с горкой)

Молоко – 400 г

Ванильный сахар – 1 пакетик

Масло сливочное -200 г

Для обсыпки:

Печенье, или шоколад, или орехи

Приготовление:

1. В одной миске слегка взбить яйца, растительное масло и кефир, т. е., то, что жидкое. В другой перемешать всё сухое: муку, сахар, соду какао.

2. В посуду с сухой смесью влить взбитые яйца, хорошо перемешать.

3. Вылить в смазанную маслом форму, поместить в разогретую духовку. Выпекать 50 минут при температуре 200-170 градусов. Охлаждённый пирог разрезать вдоль на 3 части, перемазать кремом, сверху посыпать шоколадом или орехами.

4. Готовим крем.

Сметанный: размягчённое масло смешать со сметаной и сахаром, взбить.

Заварной: Поставить закипать молоко. А в это время взбить до бела яйца с сахаром, затем постепенно вбить муку, продолжая взбивать. Вылить эту смесь тонкой струйкой в кипящее молоко, интенсивно помешивая. Убавить огонь, всыпать ваниль, продолжая хорошо вымешивать крем. Охладить. Добавить размягчённое масло. Хорошо размешать. Поставить на полчаса в холодильник.

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Мария Зимина