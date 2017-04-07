Шоколадный торт на кефире «Фантастика»
Очень простой и необычный рецепт вкусного торта. Приготовить сможет любой. Попробуйте обязательно.
Ингредиенты:
Для теста:
Кефир или простокваша -300 г
Сахар – 1 стакан
Яйца – 2 шт.
Растительное масло – 2 ст. л.
Какао – 2-3 ст. л.
Сода – 1 ч.л.
Мука – 2 стакана
Для крема:
1 вариант – Сметанный крем
Сметана – 400 г
Сахар – 1 стакан
Масло сливочное -200 г
2 вариант – Заварной крем
Яйца – 2 шт.
Сахар – 300 г
Мука-2 ст. л (с горкой)
Молоко – 400 г
Ванильный сахар – 1 пакетик
Масло сливочное -200 г
Для обсыпки:
Печенье, или шоколад, или орехи
Приготовление:
1. В одной миске слегка взбить яйца, растительное масло и кефир, т. е., то, что жидкое. В другой перемешать всё сухое: муку, сахар, соду какао.
2. В посуду с сухой смесью влить взбитые яйца, хорошо перемешать.
3. Вылить в смазанную маслом форму, поместить в разогретую духовку. Выпекать 50 минут при температуре 200-170 градусов. Охлаждённый пирог разрезать вдоль на 3 части, перемазать кремом, сверху посыпать шоколадом или орехами.
4. Готовим крем.
Сметанный: размягчённое масло смешать со сметаной и сахаром, взбить.
Заварной: Поставить закипать молоко. А в это время взбить до бела яйца с сахаром, затем постепенно вбить муку, продолжая взбивать. Вылить эту смесь тонкой струйкой в кипящее молоко, интенсивно помешивая. Убавить огонь, всыпать ваниль, продолжая хорошо вымешивать крем. Охладить. Добавить размягчённое масло. Хорошо размешать. Поставить на полчаса в холодильник.Мария Зимина