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Открытый мясной пирог с картофельным тестом

Открытый мясной пирог с картофельным тестом. Открытый мясной пирог с 4
 

"Изюминка" этого рецепта в наличии картофельного пюре в тесте. Хорош и горячий, и холодный. Очень сочный и вкусный.

Ингредиенты:

Для теста:

200 г картофеля

200 г муки

1 яйцо

50 г сливочного масла

соль

Для начинки:

500 г свинины (или фарша)

2 болгарских перца

1 помидор

2 небольшие луковицы

100 мл жирных сливок (33-38%)

100 мл молока

2 небольших яйца (в заливку)

2 ст.л. томатной пасты

соль

перец

немного тертого сыра

Приготовление:

1. Картофель мелко нарезать и отварить в подсоленной воде до готовности. Затем воду слить,картофель размять. Добавить яйцо, масло, хорошенько перемешать. Всыпать муку и замесить тесто.

2. Выкладываем его в разъемную форму, делая бортики отправляем в морозилку пока готовится начинка. Перец нарезаем не крупно, слегка обжариваем. Лук измельчаем, обжариваем на отдельной сковороде, добавляем мясо, нарезанное мелкими кубиками, обжариваем почти до готовности, солим.

3. Добавляем перец и мелко нарезанный помидор, выкладываем начинку на тесто. Смешиваем сливки, молоко и томатную пасту. Добавляем яйцо, слегка взбиваем. Солим, перчим. Поливаем начинку пирога.

4. Выпекаем 40 минут при температуре 200 °C . За 10 минут до готовности посыпать тертым сыром.

Мария Зимина
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