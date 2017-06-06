Открытый мясной пирог с картофельным тестом
"Изюминка" этого рецепта в наличии картофельного пюре в тесте. Хорош и горячий, и холодный. Очень сочный и вкусный.
Ингредиенты:
Для теста:
200 г картофеля
200 г муки
1 яйцо
50 г сливочного масла
соль
Для начинки:
500 г свинины (или фарша)
2 болгарских перца
1 помидор
2 небольшие луковицы
100 мл жирных сливок (33-38%)
100 мл молока
2 небольших яйца (в заливку)
2 ст.л. томатной пасты
соль
перец
немного тертого сыра
Приготовление:
1. Картофель мелко нарезать и отварить в подсоленной воде до готовности. Затем воду слить,картофель размять. Добавить яйцо, масло, хорошенько перемешать. Всыпать муку и замесить тесто.
2. Выкладываем его в разъемную форму, делая бортики отправляем в морозилку пока готовится начинка. Перец нарезаем не крупно, слегка обжариваем. Лук измельчаем, обжариваем на отдельной сковороде, добавляем мясо, нарезанное мелкими кубиками, обжариваем почти до готовности, солим.
3. Добавляем перец и мелко нарезанный помидор, выкладываем начинку на тесто. Смешиваем сливки, молоко и томатную пасту. Добавляем яйцо, слегка взбиваем. Солим, перчим. Поливаем начинку пирога.
4. Выпекаем 40 минут при температуре 200 °C . За 10 минут до готовности посыпать тертым сыром.Мария Зимина