Мясной пирог из лаваша

Слоеный пирог из лаваша с обжаренным фаршем и луком.

Ингредиенты:

200 г лаваша (2 листа)

300 г фарша

150 г лука

100 г сыра

2 ст.л. томатной пасты

3 яйца

250 г сметаны (или майонеза)

соль

перец

растительное масло для жарки

Приготовление:

Лук почистить, мелко порезать. Обжарить на растительном масле до прозрачности.

Добавить фарш, перемешать. Жарить 10-15 минут, до готовности. Фарш необходимо все время разбивать лопаткой на отдельные кусочки, чтобы он равномерно прожарился.

Посолить, поперчить, добавить томатную пасту, перемешать. Готовить еще пару минут.

Сыр натереть на крупной терке.

Один лист лаваша развернуть на столе. Сверху на него разложить половину обжаренного фарша. Посыпать половиной сыра. Полить примерно 3 ст.л. сметаны (или майонеза). Завернуть в рулет.

То же самое сделать со вторым листом лаваша.

Яйца, оставшуюся сметану (100-150 г), шепотку соли хорошо взболтать до однородности.

Форму немного смазать маслом. Выложить оба рулета по спирали. Равномерно залить рулеты заливкой.

Поставить в разогретую до 200 градусов духовку. Готовить примерно 20-30 минут, до момента, когда заливка схватится (особенно в центре).

Мясной пирог подавать горячим.

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Мария Зимина