Полезные конфеты из сухофруктов и миндаля
Попробуйте заменить вредные магазинные сладости этими конфетами. И для фигуры, и для здоровья — они полезнее.
Ингредиенты:
Все продукты берем в равных частях по весу и по вкусу:
- Изюм
- Курага
- Миндаль
Приготовление:
- Изюм и курагу заранее замочить в горячей воде, затем смолоть в пюре в блендере или мясорубке.
- Миндаль смолоть в блендере, чтобы попадались и крупные кусочки, и мелкие. Оставить немного молотого миндаля для обваливания конфет.
- Остальную часть смешать с пюре из изюма и кураги.
- Руками сформировать конфетки размером с грецкий орех. Форма может быть любой. Проще всего скатать шарики. Но можно сделать и кубики, и пирамидки.
- Обвалять каждую конфетку в орехах.
- Есть можно сразу, но лучше дать постоять хотя бы несколько часов. Тогда из конфет уйдет лишняя влага и они станут более плотными.Мария Зимина