Полезные конфеты из сухофруктов и миндаля

Попробуйте заменить вредные магазинные сладости этими конфетами. И для фигуры, и для здоровья — они полезнее.

Ингредиенты:

Все продукты берем в равных частях по весу и по вкусу:

- Изюм

- Курага

- Миндаль

Приготовление:

- Изюм и курагу заранее замочить в горячей воде, затем смолоть в пюре в блендере или мясорубке.

- Миндаль смолоть в блендере, чтобы попадались и крупные кусочки, и мелкие. Оставить немного молотого миндаля для обваливания конфет.

- Остальную часть смешать с пюре из изюма и кураги.

- Руками сформировать конфетки размером с грецкий орех. Форма может быть любой. Проще всего скатать шарики. Но можно сделать и кубики, и пирамидки.

- Обвалять каждую конфетку в орехах.

- Есть можно сразу, но лучше дать постоять хотя бы несколько часов. Тогда из конфет уйдет лишняя влага и они станут более плотными.

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Мария Зимина