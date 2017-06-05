Кукурузная каша - лучшие рецепты

Кукурузная каша является очень полезным блюдом. В ней содержится большое количество различных питательных веществ и витаминов (Е, В, А, РР), а также минералы (железо, кремний). В этой каше нет клейковины, что заметно улучшает процесс пищеварения.

Рецепт 1: Кукурузная каша на молоке

Традиционная кукурузная каша готовится на молоке, именно ее часто дают детям и пожилым людям, чтобы нормализовать работу организма и восполнить недостаток в витаминах и минералах. Кроме того, такая каша очень вкусная.

Ингредиенты:

- 2/3 стакана кукурузной крупы;

- 2 стакана молока;

- 2 стакана воды;

- 3 столовых ложки сахара;

- 50 граммов сливочного масла;

- 1 чайная ложка соли.

Способ приготовления:

Крупу высыпайте в кастрюлю, заливайте водой, варите на плите, помешивая. Чтобы обезопасить себя от порчи каши кислым молоком, хозяйки обычно подогревают его в отдельной посуде и, убедившись в свежести, добавляют в кастрюлю, где варится кукурузная крупа (после того, как вода почти вся выкипит). Затем кашу необходимо посолить и добавить сахар. Процесс варки с молоком продолжается порядка получаса. Перед подачей на стол кукурузную кашу заправляют сливочным маслом.

Рецепт 2: Кукурузная каша с сухофруктами

Сухофрукты часто используются при приготовлении восточных блюд, так что применение кураги и изюма в сочетании с кукурузной крупой придумали именно в этом регионе. Российские хозяйки давно освоили «заморский» рецепт и активно его используют.

Ингредиенты:

- 1 стакан кукурузной крупы;

- 2 стакана молока;

- 2 стакана воды;

- 100 граммов кураги;

- 100 граммов изюма;

- 100 граммов сливочного масла;

- 2 столовые ложки сахара;

- ½ чайной ложки соли.

Способ приготовления:

Предварительно стоит подготовить сухофрукты: курагу и изюм промываем в теплой воде или на несколько минут заливаем кипятком. После непродолжительной подготовки курагу нарезают кубиками. Воду и молоко (убедитесь в том, что оно свежее и не свернется при повышении температуры) необходимо смешать, закипятить, добавить сахар и соль, затем, постоянно помешивая, потихоньку всыпать кукурузную крупу. Процесс помешивания позволяет избавиться от комков и избежать пригорания каши. Процесс варки должен занять примерно 15 минут, затем каша становится довольно гутой, ее необходимо переложить в горшок (глиняный или чугунный), равномерно перекладывая кусочками кураги, изюмом и ломтиками сливочного масла. Запекается кукурузная каша в закрытом горшочке в духовом шкафу порядка часа, рекомендуемая температура в духовке – 90 градусов.

Рецепт 3: Кукурузная каша с тыквой

Довольно часто кукурузную кашу готовят с тыквой, подобное сочетания вполне уместно и особенно актуально на завтрак.

Ингредиенты:

- 1 стакан кукурузной крупы;

- 300 граммов тыквы;

- 3 стакана молока;

- 1 столовая ложка сахара;

- топленое сливочное масло;

- соль.

Способ приготовления:

Кукурузную крупу перед приготовлением каши следует обжарить на сковороде (масло не добавлять, посуда должна быть совершенно сухой). После того, как крупа приобретет чуть золотистый цвет, ее необходимо залить горячим молоком и оставить примерно на полчаса, чтобы она разбухла. Тыкву следует очистить от мякоти, семян и кожуры, чтобы осталась лишь твердая часть плода, именно ее необходимо порезать на небольшие кубики. Тыквенные кубики пересыпьте сахаром и начните подогревать на небольшом огне, овощ быстро пустит сок, в результате чего получится сладкая заправка для кукурузной каши (учтите, что тыква должна быть отварена до готовности!). Тыкву соединить с кукурузной кашей, добавить соль, закипятить, снять с плиты, накрыть крышкой, завернуть в бумагу и теплое пальто или поставить в «подушки». После того, как каша упреет, она станет еще более вкусной и ароматной. Подают кукурузную кашу, предварительно заправив сливочным топленым маслом.

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Мария Зимина