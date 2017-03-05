Волшебный суп для похудения

Американские хирурги разработали этот суп, для того чтоб перед предстоящей операцией, люди страдающие ожирением могли похудеть.

Суп очень эффективный, такая диета не жесткая и позволяет похудеть очень быстро. Сельдереевая диета не имеет противопоказаний или каких-либо ограничений, соблюдать диету может каждый. При регулярном употреблении сельдерей оказывает общеукрепляющее, омолаживающие и даже очищающие действие.

Сельдерейная диета рассчитана на 1 неделю, в течении этих дней можно есть фрукты, кроме винограда и бананов, и овощи, кроме картофеля. Пить без ограничений чистую воду, минеральную воду без газа, зеленый чай или кофе без сахара. Основное условие — каждый день по одной тарелке волшебного супа.

Рецепт:

400 гр. стеблей сельдерея, 0,5 кг. белокочанной капусты, 6 небольших луковиц, 3 средних свежих или консервированных помидоров, 2 шт. сладкого зеленого перца, соль, черный перец.

Овощи нарезать, залить 3 литрами воды, добавить соль по вкусу и немного черного молотого перца. Поставить кастрюлю на огонь, довести до кипения и варить 10 мин., после этого делаем огонь более слабым и продолжаем варить до тех пор, пока все овощи не станут мягкими.

Вот и все! Наш суп из сельдерея для похудения готов и можно приступать к сельдереевой диете! Суп из сельдерея получается постный, диетический, жиросжигающий, легко усваивается и очень полезен.

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Мария Зимина