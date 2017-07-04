Заварные булочки с беконом и зеленью
Эти милые закусочные булочки лучше всего подавать к первым и вторым блюдам, а также фаршировать несладкими начинками - например, сливочным сыром с чесноком или паштетом из куриной печени.
Петрушку для более пикантного вкуса можно заменить свежим базиликом.
Ингредиенты на 25-30 штук:
250 мл воды
60 г сливочного масла
1/2 ч.л. соли
160 г муки
3 крупных яйца
80 г бекона или ветчины
50 г пармезана или аналогичного твердого сыра
маленький пучок петрушки
Приготовление:
В ковшик вливаем воду, кладем соль и масло. Ставим на огонь и доводим до кипения и растворения масла.
Не снимая с огня, добавляем муку и энергично размешиваем до однородной консистенции. Мешаем, пока тесто не собьется в один большой шар и не начнет отливать от стенок.
Снимаем с огня и даем постоять 5 минут. По одному добавляем яйца, тщательно перемешивая после каждого.
Мелко рубим бекон и зелень, сыр трем на мелкой терке. Добавляем наполнители в тесто и хорошо перемешиваем.
При помощи кондитерского мешка или ложки выкладываем тесто на застеленный пергаментом противень. Ставим в разогретую до 200 градусов духовку и выпекаем около 30 минут, до готовности и золотистой корочки.
Подаем полностью охлажденными.Мария Зимина