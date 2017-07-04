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Заварные булочки с беконом и зеленью

Заварные булочки с беконом и зеленью. 13234.jpeg

Эти милые закусочные булочки лучше всего подавать к первым и вторым блюдам, а также фаршировать несладкими начинками - например, сливочным сыром с чесноком или паштетом из куриной печени.

Петрушку для более пикантного вкуса можно заменить свежим базиликом.

Ингредиенты на 25-30 штук:

250 мл воды

60 г сливочного масла

1/2 ч.л. соли

160 г муки

3 крупных яйца

80 г бекона или ветчины

50 г пармезана или аналогичного твердого сыра

маленький пучок петрушки

Приготовление:

В ковшик вливаем воду, кладем соль и масло. Ставим на огонь и доводим до кипения и растворения масла.

Не снимая с огня, добавляем муку и энергично размешиваем до однородной консистенции. Мешаем, пока тесто не собьется в один большой шар и не начнет отливать от стенок.

Снимаем с огня и даем постоять 5 минут. По одному добавляем яйца, тщательно перемешивая после каждого.

Мелко рубим бекон и зелень, сыр трем на мелкой терке. Добавляем наполнители в тесто и хорошо перемешиваем.

При помощи кондитерского мешка или ложки выкладываем тесто на застеленный пергаментом противень. Ставим в разогретую до 200 градусов духовку и выпекаем около 30 минут, до готовности и золотистой корочки.

Подаем полностью охлажденными.

Мария Зимина
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