Миндальное печенье из детства

Печенье с миндалем или ароматом миндаля популярно в разных странах. Аромат миндаля придает печенью необычайный вкус, а молотый миндаль в составе теста придает рыхлость и рассыпчатость.

Количество: примерно 30 штук

Ингредиенты:

Сырой неочищенный миндаль — 250 г

Сахар — 480 г

Белок (примерно 7 белков) — 210 г

Мука — 65 г

Разрыхлитель — 1/2 ч. л.

Приготовление:

1. Миндаль перемолоть в блендере вместе со шкуркой или взять готовую миндальную муку (тоже из неочищенного миндаля).

2. Смешать орехи с сахаром и один стакан этой смеси отложить в сторону. К остальной части добавить белки и тщательно перемешать ложкой. Ничего не взбивать.

3. Нагреть смесь до 45 °C по термометру или до чуть более теплого, чем температура состояния тела, если термометра нет.

4. Сахар должен раствориться. Снять с огня смесь, остудить.

5. Подмешать просеянную с разрыхлителем муку и в конце добавить стакан отложенной непрогретой смеси миндаля с сахаром.

6. Из кондитерского мешка с круглой широкой насадкой (или корнета со срезанным уголком, или ложкой аккуратно) отсаживаем диски около 5 см в диаметре.

7. Выпекаем на пергаменте, смазанном маслом и присыпанном мукой, силиконовом коврике или антипригарном листе.

8. Печем до легкого золотистого цвета при температуре 170 °C и только с верхним тэном примерно 7–10 минут (зависит от духовки).

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Мария Зимина