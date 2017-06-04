Миндальное печенье из детства
Печенье с миндалем или ароматом миндаля популярно в разных странах. Аромат миндаля придает печенью необычайный вкус, а молотый миндаль в составе теста придает рыхлость и рассыпчатость.
Количество: примерно 30 штук
Ингредиенты:
Сырой неочищенный миндаль — 250 г
Сахар — 480 г
Белок (примерно 7 белков) — 210 г
Мука — 65 г
Разрыхлитель — 1/2 ч. л.
Приготовление:
1. Миндаль перемолоть в блендере вместе со шкуркой или взять готовую миндальную муку (тоже из неочищенного миндаля).
2. Смешать орехи с сахаром и один стакан этой смеси отложить в сторону. К остальной части добавить белки и тщательно перемешать ложкой. Ничего не взбивать.
3. Нагреть смесь до 45 °C по термометру или до чуть более теплого, чем температура состояния тела, если термометра нет.
4. Сахар должен раствориться. Снять с огня смесь, остудить.
5. Подмешать просеянную с разрыхлителем муку и в конце добавить стакан отложенной непрогретой смеси миндаля с сахаром.
6. Из кондитерского мешка с круглой широкой насадкой (или корнета со срезанным уголком, или ложкой аккуратно) отсаживаем диски около 5 см в диаметре.
7. Выпекаем на пергаменте, смазанном маслом и присыпанном мукой, силиконовом коврике или антипригарном листе.
8. Печем до легкого золотистого цвета при температуре 170 °C и только с верхним тэном примерно 7–10 минут (зависит от духовки).Мария Зимина