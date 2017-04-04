Хлебные стаканчики из багета
Такие стаканчики можно съесть не только дома, но и взять с собой на пикник.
Ингредиенты:
Багет — 1 шт.
Колбаса вареная «Докторская» — 100 г
Брынза — 100 г
Перец болгарский — 1 шт.
Яйцо — 1 шт.
Твердый сыр — 50 г
Помидор — 1 шт.
Зелень петрушки и укропа
Приготовление:
1. Подготовить ингредиенты.
2. Багет нарезать на кусочки и вынуть мякоть.
3. Готовим начинку: нарезаем небольшими кубиками колбасу, брынзу (можно использовать плавленый сырок), болгарский перец и помидор.
4. Взбиваем яйцо и добавляем к нарезанным продуктам, перемешиваем.
5. Наполняем багет приготовленной начинкой.
6. Сверху присыпаем тертым на мелкой терке сыром и запекаем при температуре 180 градусов около 20 минут. Получаются хрустящие, вкусные стаканчики.
Завернуть в фольгу и перед подачей немного прогреть на решетке.Мария Зимина