Хлебные стаканчики из багета

Такие стаканчики можно съесть не только дома, но и взять с собой на пикник.

Ингредиенты:

Багет — 1 шт.

Колбаса вареная «Докторская» — 100 г

Брынза — 100 г

Перец болгарский — 1 шт.

Яйцо — 1 шт.

Твердый сыр — 50 г

Помидор — 1 шт.

Зелень петрушки и укропа

Приготовление:

1. Подготовить ингредиенты.

2. Багет нарезать на кусочки и вынуть мякоть.

3. Готовим начинку: нарезаем небольшими кубиками колбасу, брынзу (можно использовать плавленый сырок), болгарский перец и помидор.

4. Взбиваем яйцо и добавляем к нарезанным продуктам, перемешиваем.

5. Наполняем багет приготовленной начинкой.

6. Сверху присыпаем тертым на мелкой терке сыром и запекаем при температуре 180 градусов около 20 минут. Получаются хрустящие, вкусные стаканчики.

Завернуть в фольгу и перед подачей немного прогреть на решетке.

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Мария Зимина