Шоколадный мусс из обезжиренного творога

Потрясающе вкусный и легкий десерт на основе обезжиренного творога. Такой десерт можно себе позволить даже при самой жесткой диете, ведь он содержит большое количество белка, при минимальном содержании жиров и углеводов.

На 100грамм - 119.14 ккал

Б/Ж/У - 14.68/1.45/12

Ингредиенты:

Йогурт - 100 г

Творог обезжиренный - 300 г

Сахарозаменитель - 3 ст.л.

Какао - 1,5 ст.л.

Желатин - 15 г

Приготовление:

1. Йогурт, творог, сахарозаменитель и какао взбить в блендере до однородного состояния.

2. Желатин замочить в холодной воде на 10-15 мин.

3. Поставить кастрюлю с желатином на огонь, довести до кипения.

4. Добавить желатин в шоколадный крем, тщательно перемешать.

5. Миксером взбивать крем 1-2 мин.

6. Налить мусс в креманки, поставить в холодильник на 2-3 часа.

По желанию можно добавить орехи.

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Мария Зимина