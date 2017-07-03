Шоколадный мусс из обезжиренного творога
Потрясающе вкусный и легкий десерт на основе обезжиренного творога. Такой десерт можно себе позволить даже при самой жесткой диете, ведь он содержит большое количество белка, при минимальном содержании жиров и углеводов.
На 100грамм - 119.14 ккал
Б/Ж/У - 14.68/1.45/12
Ингредиенты:
Йогурт - 100 г
Творог обезжиренный - 300 г
Сахарозаменитель - 3 ст.л.
Какао - 1,5 ст.л.
Желатин - 15 г
Приготовление:
1. Йогурт, творог, сахарозаменитель и какао взбить в блендере до однородного состояния.
2. Желатин замочить в холодной воде на 10-15 мин.
3. Поставить кастрюлю с желатином на огонь, довести до кипения.
4. Добавить желатин в шоколадный крем, тщательно перемешать.
5. Миксером взбивать крем 1-2 мин.
6. Налить мусс в креманки, поставить в холодильник на 2-3 часа.
По желанию можно добавить орехи.
Мария Зимина