Конфеты "Коровка"
Рецепт очень простой и благодаря ему наша любимая сладость всегда будет на столе. В рецепт домашних конфет всегда можно добавить желаемый ингредиент и сделать целое конфетное ассорти. Домашняя коровка может быть сливочная, шоколадная, маковая, все зависит от наполнителя.
Ингредиенты:
Молоко 6 % — 1 Стакан
Сахар — 1,5 Стакана
Мед — 3 ст. ложки
Масло сливочное — 25 Грамм
Лимонная кислота — 1/2 Чайных ложки+
Приготовление:
1. В кастрюле с толстым дном для начала доводим молоко до кипения, добавляем сливочное масло и сахар. Варим на маленьком огне, постоянно помешивая.
2. Когда смесь чуть загустеет и потемнеет, - добавим мед и лимонную кислоту. Тщательно перемешиваем, и продолжаем варить, пока масса не станет очень темной и густой, не менее получаса.
3. Разливаем по формочкам, и отправим в морозилку или холодильник на какое-то время.
4. Как только конфетки затвердели, - так их можно и подавать к чаю.Мария Зимина