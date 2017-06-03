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Конфеты "Коровка"

 
Конфеты "Коровка". 12852.jpeg

Рецепт очень простой и благодаря ему наша любимая сладость всегда будет на столе. В рецепт домашних конфет всегда можно добавить желаемый ингредиент и сделать целое конфетное ассорти. Домашняя коровка может быть сливочная, шоколадная, маковая, все зависит от наполнителя.

Ингредиенты:

Молоко 6 % — 1 Стакан

Сахар — 1,5 Стакана

Мед — 3 ст. ложки

Масло сливочное — 25 Грамм

Лимонная кислота — 1/2 Чайных ложки+

Приготовление:

1. В кастрюле с толстым дном для начала доводим молоко до кипения, добавляем сливочное масло и сахар. Варим на маленьком огне, постоянно помешивая.

2. Когда смесь чуть загустеет и потемнеет, - добавим мед и лимонную кислоту. Тщательно перемешиваем, и продолжаем варить, пока масса не станет очень темной и густой, не менее получаса.

3. Разливаем по формочкам, и отправим в морозилку или холодильник на какое-то время.

4. Как только конфетки затвердели, - так их можно и подавать к чаю.

Мария Зимина
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