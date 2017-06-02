Творожное печенье "Слойка"
Невероятно вкусное, просто тающее во рту слоеное творожное печенье. Готовится очень легко и просто из минимального набора продуктов.
Ингредиенты:
творог - 350 г
маргарин - 250 г
мука - 420-450 г
разрыхлитель - 1 ч.л.
ванилин - 1 г
сахар - 100 г
Приготовление:
Творог размять вилкой с ванилином и размягченным маргарином (по желанию можно заменить на сливочное масло).
Добавить муку с разрыхлителем. Ее точное количество зависит от влажности и жирности творога. Тесто должно быть мягким, но нелипким. Готовое тесто убрать в холодильник минимум на полчаса.
Охлажденное тесто раскатать толщиной около полусантиметра (тонко не раскатывайте - не будет эффекта слоености). Рабочую поверхность и само тесто для удобства совсем чуть-чуть припудрить мукой. Вырезать печенье любой формы и размера.
Насыпать в блюдце сахар. Готовые печеньки одной стороной макать в сахар и немного прижимать, чтоб он прилип.
Печенье в сахаре выложить на противень, застеленный бумагой для выпечки.
Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке до легкого золотистого цвета. Это займет минут 15-20 - ориентируйтесь по своей духовке.
Дать печенью немного остыть.Мария Зимина