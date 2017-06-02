Творожное печенье "Слойка"

Невероятно вкусное, просто тающее во рту слоеное творожное печенье. Готовится очень легко и просто из минимального набора продуктов.

Ингредиенты:

творог - 350 г

маргарин - 250 г

мука - 420-450 г

разрыхлитель - 1 ч.л.

ванилин - 1 г

сахар - 100 г

Приготовление:

Творог размять вилкой с ванилином и размягченным маргарином (по желанию можно заменить на сливочное масло).

Добавить муку с разрыхлителем. Ее точное количество зависит от влажности и жирности творога. Тесто должно быть мягким, но нелипким. Готовое тесто убрать в холодильник минимум на полчаса.

Охлажденное тесто раскатать толщиной около полусантиметра (тонко не раскатывайте - не будет эффекта слоености). Рабочую поверхность и само тесто для удобства совсем чуть-чуть припудрить мукой. Вырезать печенье любой формы и размера.

Насыпать в блюдце сахар. Готовые печеньки одной стороной макать в сахар и немного прижимать, чтоб он прилип.

Печенье в сахаре выложить на противень, застеленный бумагой для выпечки.

Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке до легкого золотистого цвета. Это займет минут 15-20 - ориентируйтесь по своей духовке.

Дать печенью немного остыть.

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Мария Зимина