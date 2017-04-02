Творожная запеканка с изюмом ананасами
Вкусной запеканкой можно украсить и уютный семейный ужин, и детский день рождения, и праздничное застолье. Это блюдо довольно простое и экономное, так как позволяет использовать для него всё то, что залежалось в холодильнике, и в то же время эффектное, потому что любая выпечка воспринимается нами как элемент не повседневной, в особенной еды.
Ингредиенты:
● Яйцо - 3 шт.
● Сахар - 6 ст.л.
● Масло сливочное - 100 г
● Крупа манная - 3 ст.л.
● Творог - 750 г
● Цедра одного лимона
● Светлый изюм - 2 горсти
● Консервированные ананасы шайбами -1 банка
● Сахарная пудра
Приготовление:
Взбить венчиком яйца и 4 столовые ложки сахара.
Добавить растопленное сливочное масло и манную крупу, перемешать.
Затем добавить творог и тертую лимонную цедру, еще раз тщательно перемешать. Добавить промытый изюм.
Форму для запекания смазать сливочным маслом, выложить творожную массу. Сверху разложить кусочки ананаса, присыпать оставшимся сахаром.
Выпекать 40-45 минут в разогретой до 180 °С духовке.Мария Зимина