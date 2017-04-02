Творожная запеканка с изюмом ананасами

Вкусной запеканкой можно украсить и уютный семейный ужин, и детский день рождения, и праздничное застолье. Это блюдо довольно простое и экономное, так как позволяет использовать для него всё то, что залежалось в холодильнике, и в то же время эффектное, потому что любая выпечка воспринимается нами как элемент не повседневной, в особенной еды.

Ингредиенты:

● Яйцо - 3 шт.

● Сахар - 6 ст.л.

● Масло сливочное - 100 г

● Крупа манная - 3 ст.л.

● Творог - 750 г

● Цедра одного лимона

● Светлый изюм - 2 горсти

● Консервированные ананасы шайбами -1 банка

● Сахарная пудра

Приготовление:

Взбить венчиком яйца и 4 столовые ложки сахара.

Добавить растопленное сливочное масло и манную крупу, перемешать.

Затем добавить творог и тертую лимонную цедру, еще раз тщательно перемешать. Добавить промытый изюм.

Форму для запекания смазать сливочным маслом, выложить творожную массу. Сверху разложить кусочки ананаса, присыпать оставшимся сахаром.

Выпекать 40-45 минут в разогретой до 180 °С духовке.

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Мария Зимина