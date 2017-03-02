Котлеты из баклажанов и гречки

Вкусные котлетки для любителей баклажанов. Сочетание баклажана с орехами, грибами и гречкой очень интересное, вкус получается насыщенный.

Ингредиенты:

1 большой баклажан (или два небольших)

50-60 гр. грецких орехов

4-5 ст.л. готовой гречневой каши

150 гр. грибов (любых)

1 маленькая луковица

2 зубчика чеснока

1 яйцо

2 ст. л. муки

соль, перец по вкусу

растительное масло для жарки

Приготовление:

Баклажан вымыть, наколоть в нескольких местах и запечь в духовке на решетке до мягкости. Готовый баклажан остудить, очистить от кожицы, а мякоть измельчить в пюре блендером.

Грибы обжарить вместе с луковицей и чесноком. Остудить.

Гречневую кашу, орехи и грибы тоже измельчить в блендере (или можно перекрутить мясорубкой).

Соединить с баклажаном, добавить муку, яйцо, посолить и поперчить по вкусу, и хорошенько вымешать.

Сформировать котлеты, если нужно смачивая руки водой.

Пожарить котлеты с двух сторон до золотистого цвета.

Очень вкусно со сметаной, соусом тартар, или с соевым соусом.

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Мария Зимина