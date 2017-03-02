Котлеты из баклажанов и гречки
Вкусные котлетки для любителей баклажанов. Сочетание баклажана с орехами, грибами и гречкой очень интересное, вкус получается насыщенный.
Ингредиенты:
1 большой баклажан (или два небольших)
50-60 гр. грецких орехов
4-5 ст.л. готовой гречневой каши
150 гр. грибов (любых)
1 маленькая луковица
2 зубчика чеснока
1 яйцо
2 ст. л. муки
соль, перец по вкусу
растительное масло для жарки
Приготовление:
Баклажан вымыть, наколоть в нескольких местах и запечь в духовке на решетке до мягкости. Готовый баклажан остудить, очистить от кожицы, а мякоть измельчить в пюре блендером.
Грибы обжарить вместе с луковицей и чесноком. Остудить.
Гречневую кашу, орехи и грибы тоже измельчить в блендере (или можно перекрутить мясорубкой).
Соединить с баклажаном, добавить муку, яйцо, посолить и поперчить по вкусу, и хорошенько вымешать.
Сформировать котлеты, если нужно смачивая руки водой.
Пожарить котлеты с двух сторон до золотистого цвета.
Очень вкусно со сметаной, соусом тартар, или с соевым соусом.Мария Зимина