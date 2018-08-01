Орегано - целебная приправа

Фото: specii-pripravi.ru

Любители покулинарить не могут не знать об этой удивительной травке, которая придает блюдам особый аромат. Орегано (мы знаем эту траву как душица), с его горьковато-пряным вкусом, слегка обжигающим, кладут не только в мясные, но и в рыбные и овощные блюда, а также в чай. Однако об этой траве, кроме того, что она подходит в качестве специи, знают не так уж и много, предлагаем вам несколько любопытных фактов.

1. Орегано впервые стали использовать греки. В древнегреческой мифологии богиня Афродита придумала использовать орегано как специю. Эта пряная травка была у греков в древности символом радости и счастья.

2. После того, как римляне завоевали Грецию, они тоже стали использовать орегано в кулинарии. Римляне способствовали распространению этой пряности по всей Европе, вскоре эта трава попала и в Китай.

3. Это многолетнее растение из семейства Яснотковые растет в изобилии в Средиземноморье, но и в российском климате это растение замечательно существует.

4. В высоту это растение от 20 до 80 см, листья - от 1 до 4 см, цветки фиолетовые.

5. Орегано используют в кулинарии в свежем виде, однако эта трава ароматнее после сушки, поэтому хозяйки отдают предпочтение сухой специи.

6. Трава давно является основным ингредиентом в средиземноморской кухне.

7. В Древней Греции орегано использовали также и как лекарственный препарат.

8. Орегано обладает антиоксидантными свойствами, поскольку в этой травке повышенное содержание флавоноидов и фенольных кислот. Так что эту пряность стоит обязательно использовать тем, кто хочет подольше оставаться молодым.

9. Орегано является природным антисептиком благодаря его составляющим, таким как карвакрол и розмариновая кислота. В отличие от антибиотических препаратов эти соединения борются не только с вирусами, но и с бактериями, грибками и даже паразитами, такими как черви. Об антисептических свойствах орегано говорил еще Гиппократ, один из величайших философов и целителей Древней Греции.

10. Орегано укрепляет иммунную систему, предотвращает появление хронических заболеваний, улучшает пищеварение, способствует очистке организма от токсинов, полезен для сердца и суставов, при диабете, успокаивает нервы и даже эффективен при морской болезни.

11. Эфирное масло орегано используют при болезнях органов дыхания и для укрепления иммунной системы. Капля масла на зубной щетке поможет полностью избавиться от кариеса, кровоточивости десен, а также уменьшит зубную боль.

12. Эфирное масло орегано выступает как антигистаминный препарат, оно эффективно против аллергических реакций. Розмариновая кислота, которая содержится в орегано, эффективна при лечении аллергической астмы.

13. Засушенная травка помогает бороться с молью и муравьями.

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Ирина Гусакова