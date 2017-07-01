Детское мороженое из творога с бананами

Предлагаем вам рецепт детского мороженого из творога с бананами. Эти компоненты отлично сочетаются между собой, поэтому получается очень вкусно.

Ингредиенты:

Творог – 250 г (сухой, мелкозернистый)

Сливки 10% – 120-130 мл

Банан – 2 шт. (не перезрелые)

Ванильный сахар – 1 ч.л.

Сахарная пудра – 3-4 ч.л. либо можно использовать мёд (2 ст.л.)

Приготовление:

1. Загружаем следующие продукты в блендер: творог, порезанные бананы, 1/2 сливок, ванильный сахар, сахарную пудру или мёд. Всё хорошо перемешиваем в блендере до однородной консистенции.

2. Если консистенция массы получается очень густой, то добавляем ещё сливки и снова хорошо перемешиваем. Консистенция должна быть похожа на очень густую сметану.

3. Выкладываем мороженое в контейнер и отправляем в морозилку.

4. Примерно через 3 часа получаем мягкое мороженое, а через 5 часов уже возможно попробовать полноценное мороженое.

5. Если оставляете на ночь мороженое застывает достаточно сильно. Поэтому советуем перед едой переложить контейнер из морозилки в холодильник, на некоторое время, чтобы мороженое немного размякло.

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Мария Зимина