Сырные сердечки

Очень аппетитные и хрустящие сырные сердечки просто тают во рту. Попробуйте приготовить, вам обязательно понравится.

Ингредиенты:

Тертый сыр твердых сортов — 100 г

Сливочное масло — 25 г (комнатной температуры)

Мука — 50 г

Разрыхлитель — ¼ ч. л.

Приготовление:

1. Все ингредиенты взбейте в кухонном комбайне до рыхлой крошки.

2. Руками скрепите тесто в однородную массу, слепите шарик и оберните его в пищевую пленку. Поставьте в холодильник на 15 минут.

3. Духовку нагрейте до 200 °C.

4. Раскатайте тесто толщиной в 3 мм на разделочной доске. Формой для печенья вырежьте сердечки.

5. Выложите их на противень, застеленный бумагой для выпечки.

6. Выпекайте около 10 минут до слегка золотистой корочки. Следите за печеньем, поскольку оно быстро коричневеет и так же быстро подгорает. Остудите.

Приятного аппетита!

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Мария Зимина