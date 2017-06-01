Что приготовить на завтрак ребенку: десять кулинарных советов

Все мамы знают, что детское питание обязательно должно быть здоровым и полноценным. Но не все в курсе того, что главной основой такого здорового дневного меню служит именно завтрак. И состоять он должен из набора полезных веществ и элементов.

1. Многие дети не любят геркулесовую кашу. А может, вы просто не умеете ее готовить? Нет ничего проще! Всыпьте в кастрюльку 100 гр. овсяных хлопьев, залейте их 150 мл. воды, доведите до кипения и варите в течение 5 минут. Снимите кастрюлю с огня, добавьте 200 мл. молока, сахар по вкусу, оберните кастрюлю теплым полотенцем и оставьте томиться в течение 15 минут. Готовую кашу заправьте сливочным маслом, разложите по тарелкам и украсьте кусочками свежих фруктов – бананами, яблоками, апельсинами. Пара листиков свежей мяты добавит вашей каше красок и улучшит пищеварение.

2. Овсяная каша с яблоками и корицей – еще одно очень вкусное и полезное блюдо для детского завтрака. Всыпьте в кастрюлю 150 гр. овсяных хлопьев, добавьте 200 мл. яблочного сока, 200 мл. молока, сахар по вкусу. Постоянно помешивая, доведите до кипения, уменьшите огонь и варите в течение 5 минут. Снимите кастрюльку с огня, укутайте теплым полотенцем и дайте потомиться еще 5 – 10 минут. Два яблока очистите от кожуры и нарежьте тонкими ломтиками. В готовую горячую кашу добавьте яблоки, ½ ч. ложки молотой корицы и 70 мл. сливок. Тщательно перемешайте и подавайте к столу.

3. Очень вкусная пшенная каша с творогом и изюмом наверняка понравится вашему ребенку. Переберите и тщательно промойте один стакан пшена, переложите в кастрюлю, залейте литром воды, доведите до кипения и варите под крышкой на слабом огне в течение 15 минут. Снимите с огня и слейте воду. В отдельной кастрюльке вскипятите стакан молока, влейте в кастрюлю с пшеном, добавьте 50 гр. масла, соль и сахар по вкусу, накройте крышкой и варите на самом слабом огне в течение 30 минут. Следите, чтобы ваша каша не кипела, а лишь томилась. Горсть изюма или любых других сухофруктов тщательно промойте и замочите в теплой воде на 30 минут. Воду слейте. Готовую кашу снимите с огня, добавьте изюм и 200 гр. творога. Тщательно перемешайте, накройте кастрюлю крышкой, оберните полотенцем и оставьте томиться в течение 20 минут. Конечно,приготовить такую кашу утром в будние дни получится не у многих, но побаловать ребенка этим блюдом в выходные может каждый!

4. В выходные можно побаловать ребенка и вкуснейшим манником – очень сытным и полезным старинным русским блюдом. Два стакана густой простокваши смешайте с 2 ст. ложками жидкого меда и щепоткой соли. В получившуюся смесь всыпьте стакан манной крупы, тщательно перемешайте и оставьте для набухания при комнатной температуре на 2 – 3 часа. Когда крупа хорошо набухнет, добавьте одно яйцо и соду на кончике ножа. Тщательно все перемешайте и перелейте получившееся тесто в смазанную сливочным маслом форму для запекания. Полейте ваш манник 3-мя ст. ложками сливочного масла и выпекайте в разогретой до 180⁰ духовке в течение 30 минут до золотистой корочки. Подавайте манник горячим или холодным, сдобрив его сметаной, медом или вареньем.

5. Яркие и полезные котлетки с морковью обязательно понравятся вашему ребенку, просто сформируйте их в виде смешных фигурок животных. Такие котлетки можно приготовить заранее, а утром быстро обжарить. Очистите и натрите на мелкой терке четыре моркови. Добавьте ½ стакана манной крупы, 1 ст. ложку измельченной зелени петрушки, соль по вкусу, тщательно перемешайте и немного помните фарш руками так, чтобы морковь дала сок. Из полученной массы сформируйте котлеты и обжарьте их в растительном или топленом масле по 10 минут с каждой стороны. Подавайте со сметаной.

6. Еще один очень яркий вариант детского завтрака – глазунья в сладком перце. Сладкий болгарский перец содержит большое количество важных микроэлементов и витаминов, а яйца насытят организм вашего чада жирами, белками и углеводами. Вымойте, очистите от семян и осушите один красный и один желтый болгарский перец. Отрежьте от каждого перца по одному кружочку толщиной в два сантиметра. На сковороде нагрейте 1 ст. ложку растительного масла и быстро обжарьте кружочки перца по одной минуте с каждой стороны. В центр каждого кружочка влейте по одному яйцу, стараясь не повредить желток. Готовьте под крышкой в течение 2 минут. Переложите на тарелку, приправьте солью и украсьте веточкой укропа.

7. Очень нравятся детям и ленивые вареники. Замесите тесто из 500 гр. творога, 5 ст. ложекмуки, одного яйца, 3 ст. ложек сахара и щепотки соли. Вымешивайте до тех пор, пока тесто не перестанет липнуть к рукам. Готовое тесто раскатайте в длинный тонкий жгут и нарежьте поперек небольшими кусочками. Отваривайте в слегка подсоленном кипятке в течение двух минут. Подавайте со сметаной, вареньем и кусочками свежих фруктов.

8. Аппетитные и ароматные яблоки с творогом не только вкусны и полезны, но и порадуют вашего ребенка своим ярким видом. Протрите сквозь сито 200 гр. свежего творога. Один яичный желток взбейте добела с 1 ст. ложкой сахара и щепоткой ванилина. Соедините творог с желтком и тщательно перемешайте. Тщательно вымойте четыре красных яблока. Острым ножом срежьте верхнюю треть каждого яблока так, чтобы получилась крышечка. Чайной ложкой аккуратно удалите серединку у каждого яблока. Начините яблоки творожной смесью, накройте крышечками и поместите в форму для запекания. Запекайте в разогретой до 180⁰ духовке в течение 10 минут. Подавайте со сметаной или вареньем.

9. Совсем не сложно приготовить творог с медом и орехами. Три столовых ложки фундука обжаривайте на сухой сковороде в течение 3 минут, затем добавьте 2 ст. ложки меда, и обжаривайте, часто помешивая еще одну минуту. Остудите и порубите острым ножом в крупную крошку. Разомните вилкой 500 гр. творога, полейте 3 ст. ложками меда и посыпьте получившейся ореховой крошкой. Подавайте к столу вместе с половинкой яблока и цельнозерновым хлебцем.

10. Потрясающе вкусное банановое молоко готовится буквально за пару минут! Подайте его с хорошими хлебцами из цельного зерна, и очень быстрый полноценный детский завтрак готов. И не бойтесь экспериментировать с этим коктейлем. Молоко можно заменить натуральным питьевым йогуртом, а вместо бананов использовать любые мягкие свежие фрукты и ягоды. В чашу блендера положите один нарезанный небольшими кусочками банан, добавьте 1 ст. ложку сахара, 350 мл. молока и каплю ванильной эссенции. Взбейте до получения однородного коктейля и сразу же подавайте к столу. Что может быть проще?!

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Мария Зимина