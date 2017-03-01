Армянский торт "Микадо"

Для приготовления этого торта не нужно никаких мудреных и экзотических продуктов. Только обычные ингредиенты - мука, сахар, сметана, сгущенка.

Ингредиенты:

Для коржей:

2 яйца

100 г сахара

100 г сметаны

100 г сливочного масла комнатной температуры

3 стакана муки + на подпыл

1/2 ч.л. соды

Для крема:

400 г сметаны

1/2 банки вареного сгущенного молока (можно больше)

Для сладкоежек можно добавить немного сахара или в крем или в тесто.

Приготовление:

1. Сахар перетереть со сливочным маслом, добавить яйца, сметану и соду. Хорошо вымешать. Постепенно добавить муку. Можно добавить чуть меньше 3 стаканов. Тесто должно получиться чуть мягче, чем на пельмени. Убрать на 30 минут в холодильник.

2. Разделить тесто на 12-15 кусочков и раскатать тоненько, при необходимости добавляя муку. Удобнее всего раскатывать коржи прямо на бумаге для выпечки. Обрезать корж по размеру можно как на стадии раскатки, так и после выпечки. Перед выпечкой корж проколоть в нескольких местах вилкой.

3. Выпекать коржи при температуре 190 градусов до небольшого зарумянивания (примерно 3-4 минуты). Не передержите, иначе коржи будут суховаты. Горячий корж обрезать по шаблону. Обрезки сохранить для обсыпки.

4. Для крема взбить сметану с вареным сгущенным молоком. Вы можете регулировать сладость и консистенцию с помощью доли сгущенки в креме. Крем не должен быть ни густым, ни жидким. Он должен хорошо ложиться, не вытекая, и в то же время должен хорошо пропитать нейтральные коржи.

5. Оставить торт при комнатной температуре на 3 часа, а потом переставить в холодильник, желательно на ночь.

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Мария Зимина