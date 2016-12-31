Пончики в глазури

Только представьте: пышные, ароматные пончики, покрытые сладкой глазурью. С хрустящей корочкой снаружи и мягкие внутри. Нравится?

Ингредиенты:

Растопленное сливочное масло — 30 г

Теплое молоко — 3,5 стакана

Свежие дрожжи — 50 г

Сахар — 150 г

Ванильный порошок — 90 г

Ванильный экстракт — 1 ст. л.

Корица — 1/2 ч. л.

Соль — 1 щепотка

Яйца — 2 шт.

Мука — 625 г

Для глазури:

Свежая малина — 3–4 шт.

Сахарная пудра — 250 г

Малиновый сироп — 2 ст. л.

Декоративная посыпка

Приготовление:

1. Смешать масло и молоко, разогреть и добавить дрожжи.

2. Добавить сахар, ванильный экстракт, ванильный порошок, корицу и соль.

3. Добавить муку и тщательно перемешать до однородности.

4. Добавить яйца, по одному за раз, взбивая после каждого добавления.

5. Выложить тесто на присыпанную мукой поверхность и тщательно вымесить.

6. Затем положить в миску, накрыть сухим полотенцем и оставить на 2 часа в теплом месте.

7. Смазать форму для пончиков маслом.

8. Раскатать тесто в пласт в 1 см.

9. Вырезать кружки и положить в формочки.

10. Накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на 45 минут.

11. Затем выпекать в духовке, разогретой до 190 градусов, 8 минут.

12. Достать из формочек и остудить перед покрытием глазурью.

13. Для глазури: протереть ягоды через сито, чтобы остался один сок, смешать его с сахарной пудрой до однородности, добавить малиновый сироп и перемешать.

14. Опустить пончики в глазурь и выложить на решетку, посыпать половину декоративной присыпкой и дать немного застыть.

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Мария Зимина