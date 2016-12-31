Пончики в глазури
Только представьте: пышные, ароматные пончики, покрытые сладкой глазурью. С хрустящей корочкой снаружи и мягкие внутри. Нравится?
Ингредиенты:
Растопленное сливочное масло — 30 г
Теплое молоко — 3,5 стакана
Свежие дрожжи — 50 г
Сахар — 150 г
Ванильный порошок — 90 г
Ванильный экстракт — 1 ст. л.
Корица — 1/2 ч. л.
Соль — 1 щепотка
Яйца — 2 шт.
Мука — 625 г
Для глазури:
Свежая малина — 3–4 шт.
Сахарная пудра — 250 г
Малиновый сироп — 2 ст. л.
Декоративная посыпка
Приготовление:
1. Смешать масло и молоко, разогреть и добавить дрожжи.
2. Добавить сахар, ванильный экстракт, ванильный порошок, корицу и соль.
3. Добавить муку и тщательно перемешать до однородности.
4. Добавить яйца, по одному за раз, взбивая после каждого добавления.
5. Выложить тесто на присыпанную мукой поверхность и тщательно вымесить.
6. Затем положить в миску, накрыть сухим полотенцем и оставить на 2 часа в теплом месте.
7. Смазать форму для пончиков маслом.
8. Раскатать тесто в пласт в 1 см.
9. Вырезать кружки и положить в формочки.
10. Накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на 45 минут.
11. Затем выпекать в духовке, разогретой до 190 градусов, 8 минут.
12. Достать из формочек и остудить перед покрытием глазурью.
13. Для глазури: протереть ягоды через сито, чтобы остался один сок, смешать его с сахарной пудрой до однородности, добавить малиновый сироп и перемешать.
14. Опустить пончики в глазурь и выложить на решетку, посыпать половину декоративной присыпкой и дать немного застыть.Мария Зимина