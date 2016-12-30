Жареный рис с ананасом
Классическое блюдо тайской кухни с удивительным пряным ароматом и вкусом.
Время приготовления: 40 минут
Порций: 4
Вам потребуется:
Рис 1 стакан
Ананас 200 гр
Перец болгарский 0,5 шт
Лук репчатый 0,5 шт
Чеснок 1 зубок
Имбирь 1 ст. л.
Соевый соус 2 ст. л.
Лук зеленый 2 ст. л.
Как готовить:
1. Рис промыть в нескольких водах. Затем отварить до готовности, остудить.
2. Сладкий красный перец и свежий ананас нарезать кубиками.
3. В глубокой сковороде разогреть растительное масло. Сложить мелко нарубленный лук и чеснок, добавить тертый имбирь. Обжаривать в течение 2-х минут, часто помешивая.
4. В сковороду сложить перец и ананас и продолжать готовить все вместе еще 3-5 минут. Затем добавить отваренный рис, соевый соус. По вкусу приправить острым соусом или добавить перец чили. Перемешать.
5. Томить на плите 3-4 минуты. Готовый рис с ананасом посыпать зеленым луком и сразу подавать.Мария Зимина