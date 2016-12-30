Жареный рис с ананасом

Классическое блюдо тайской кухни с удивительным пряным ароматом и вкусом.

Время приготовления: 40 минут

Порций: 4

Вам потребуется:

Рис 1 стакан

Ананас 200 гр

Перец болгарский 0,5 шт

Лук репчатый 0,5 шт

Чеснок 1 зубок

Имбирь 1 ст. л.

Соевый соус 2 ст. л.

Лук зеленый 2 ст. л.

Как готовить:

1. Рис промыть в нескольких водах. Затем отварить до готовности, остудить.

2. Сладкий красный перец и свежий ананас нарезать кубиками.

3. В глубокой сковороде разогреть растительное масло. Сложить мелко нарубленный лук и чеснок, добавить тертый имбирь. Обжаривать в течение 2-х минут, часто помешивая.

4. В сковороду сложить перец и ананас и продолжать готовить все вместе еще 3-5 минут. Затем добавить отваренный рис, соевый соус. По вкусу приправить острым соусом или добавить перец чили. Перемешать.

5. Томить на плите 3-4 минуты. Готовый рис с ананасом посыпать зеленым луком и сразу подавать.

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Мария Зимина