Как удалить пятна от косметики

Сведение пятен от косметики с ткани может стать непростой задачей, если вы не знаете несколько несложных правил.

Лак для ногтей: наложите на пятно туалетную бумагу, а с изнанки несколько раз протрите это место жидкостью для снятия лака или ацетоном. Но прежде (перед тем как чистить) проверьте в незаметном месте, не испортит ли ацетон вашу ткань.

Краска для волос: промокните краску тампоном, смоченным перекисью водорода или нашатырным спиртом.

Губная помада: наложите на пятно туалетную бумагу, а с изнанки несколько раз протрите это место спиртом.

Крем: с такими пятнами справится медицинский спирт.

Духи: намыльте пятно и оставьте на 5-10 минут, затем постирайте вещь - этот способ подходит практически для любых видов ткани. Пятно на деликатной ткани сначала обработайте разведенным спиртом, затем постирайте.

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Евгения Примак