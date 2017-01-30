Польза рыбьего жира

Рыбий жир является регулятором кальциево-фосфорного и витаминного обмена в организме. Он производится из печени трески балтийской, атлантической, а также других тресковых рыб. Является прозрачной светло-желтой масляной жидкостью со специфическим запахом. В одном грамме рыбьего жира содержится 350-1000 МЕ витамина А (ретинола).

В рыбьем жире содержится большое количество витаминов и омега-3 - полиненасыщенных незаменимых жирных кислот. Содержащийся в нем витамин А способствует восстановлению клеток слизистой оболочки и кожи, с его участием формируются зрительные пигменты, которые нужны для хорошего цветового и сумеречного зрения. При недостатке этого витамина в организме возникает сухость кожи, расслаиваются ногти, волосы становятся сухими и ломкими.

В обеспечении проникновения фосфора и кальция в клетки организма принимает участие витамин D. Особенно важно, чтобы этот элемент в достаточном количестве попал в детский организм, поскольку детский рахит возникает именно из-за нарушений кальциево-фосфорного обмена. Этот витамин сдерживает нервную возбудимость, препятствует возникновению судорог в ногах, способствует росту организма в целом, в том числе, зубов и костей.

Полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, которые в большом количестве входят в состав рыбьего жира, используются организмом в образовании веществ простагландинов, которые отличаются выраженным противовоспалительным действием. Омега-3 также способствуют расширению питающих сердечную мышцу кровеносных сосудов, усвоению организмом жира, снижают риск образования тромбов.

Согласно последним исследованиям, с помощью рыбьего жира в организме повышается количество серотонина, гормона, который помогает бороться с депрессиями, подавляет гормоны стресса, снижает агрессивность, тормозит процессы возрастных изменений мозга, которые могут привести к слабоумию или потере памяти.

Рыбий жир принимают в капсулах или дозировано по 15 миллилитров по три раза в день, достаточно длительное время. Рыбий жир это надежное, проверенное средство.

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Валентина Соломатина