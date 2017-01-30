Как вырастить финиковую пальму из семечки?

Для домашнего выращивания чаще всего рекомендуют финик Робелена, низкорослую пальму, растущую в несколько стволов. Впрочем, семена финика пальчатого более доступны. В идеале материал для посева извлекается из свежих плодов, но, поскольку свежие финики плохо переносят транспортировку, жителям районов, где не растут финиковые пальмы, придется ограничиться семенами, извлеченными из сушеных фиников.

При некотором везении семена финиковой пальмы могут прорасти без дополнительной обработки, однако, для улучшения всхожести перед посевом их следует скарифицировать и замочить. Заниматься всем этим рекомендуется в самом начале весны.

Извлеките семечко из финика и слегка обточите его кожуру пилкой для ногтей или наждачной бумагой. Скарифицированные семена замочите на трое суток в воде температурой около тридцати пяти градусов. Один раз в шесть часов меняйте воду в емкости с семенами на свежую.

В емкость с дренажными отверстиями насыпьте слой любого дренажа и почвенный субстрат, смешанный из равных частей песка и торфа. Некоторые растениеводы рекомендуют насыпать поверх грунта слой промытого песка толщиной три-четыре сантиметра.

Посадите замоченные финиковые косточки вертикально в грунт на глубину в полторы длины косточки. Накройте посевы сфагнумом и поставьте емкость с семенами в место, где будет поддерживаться температура не ниже двадцати пяти градусов. Поливайте субстрат отстоянной теплой водой.

Семенам потребуется от одного до шести месяцев, чтобы прорасти. Когда первый узкий лист пальмы вырастет на восемь-десять сантиметров в длину, рассадите сеянцы в отдельные горшки диаметром около девяти сантиметров. Даже если вы проращивали семена пальмы в первом попавшемся под руку горшке с цветком, пересадите сеянцы в отдельные емкости. Для посадки используйте грунт, смешанный из двух частей дерновой земли, части листовой, такого же количества песка и перегноя.

Для финиковой пальмы потребуется температура в пределах от двадцати двух до двадцати пяти градусов летом, шестнадцати-восемнадцати зимой и хорошее освещение. Поливают это растение теплой водой, отстоявшейся в течение двенадцати часов. Весной и летом растению нужен полив три раза в неделю. Зимой достаточно одного раза в неделю.

Молодую пальму каждый год потребуется переваливать в новый горшок, диаметр которого на два сантиметра больше предыдущего.

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Евгения Примак