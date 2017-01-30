Как спасти выпечку

Хочешь знать, как сделать тесто идеальным? Пользуйся этими подсказками, и у тебя получится приготовить всё, что задумала.

1. Бисквитное тесто

Если белки плохо взбиваются, вероятно, в них попал желток. Есть лишь один способ исправить ситуацию — начни взбивать заново другие белки, внимательно отследив момент отделения желтка. Также белки будут плохо взбиваться, если сахар в них добавлен слишком рано. В таком случае взбивай белки на водяной бане.

Если бисквит слишком плотный, а тесто плохо поднимается в духовке, причин может быть несколько. Плохо взбитые ингредиенты и много муки обычно приводят к такому печальному результату. Кроме того, нельзя долго держать бисквитное тесто перед перемещением в духовку. Проследи за тем, чтобы духовка была хорошо разогрета, прежде чем будешь ставить туда тесто.

Чтобы бисквит хорошо пропекся, его нужно выпекать при средней температуре. При слишком высокой и слишком низкой температуре выпекания бисквит выйдет неудачным, скорее всего — полусырым.

Если бисквит плохо вынимается из формы, вполне возможно, что проблема в старой и неровной форме. Не забывай тщательно смазывать форму маслом и присыпать сверху мукой. Если в тесте слишком много сахара, бисквит тоже будет плохо отделяться от формы. Внимательно следуй рецептуре, и проблем с выпечкой будет намного меньше!

Если бисквит осел после того, как ты достала его из духовки, — это значит, что он не пропекся. Проверяй спичкой готовность коржа, прежде чем вынимать его! Также бисквит может осесть еще в духовке, если он выпекается при слишком высокой температуре.

Чтобы бисквит не крошился, разрезай его очень острым ножом.

Охлади бисквит при комнатной температуре, а уже тогда вынимай из формы. Тебе будет легче вынуть бисквит, а также корж из любого другого теста, если ты поставишь форму, только что извлеченную из духовки, на мокрую тряпку. Когда форма охладится, изделие будет легко отделяться!

2. Тесто для кекса

Если тесто расслаивается при добавлении яиц, возможно, яиц слишком много. Следи за тем, чтобы масло и яйца, которые ты смешиваешь, были одинаковой температуры. Продолжай взбивать тесто, пока оно не достигнет нужной консистенции.

Если кекс не поднимается в духовке, скорее всего, масло с сахаром плохо взбиты. Еще вариант: масло растаяло при замесе теста.

Если кекс плотный и клейкий, в нём слишком много муки или жидкости. Не взбитые, а просто замешанные в тесто яйца с сахаром тоже дают такой эффект.

3. Слоеное рубленное тесто

Если крошка из масла и муки слипается, поставь тесто в холодильник — масло охладится, и ничего слипаться не будет.

Если тесто слишком липкое, добавь в него немного муки и поставь ненадолго в холодильник.

Если тесто рассыпается, это указывает на недостаток жидкости. Добавляй по одной чайной ложке воды, аккуратно смачивая сухие места.

Если изделия сухие и жесткие — они выпекались слишком долго. Следи за временем и за тем, чтобы масло не таяло в процессе замеса теста!

4. Творожное тесто

Если тесто слишком мягкое и липкое, скорее всего, ты использовал влажный творог. Добавь муки или манки для исправления ситуации.

Если тесто рассыпается — мало жидкости.

5. Песочное тесто

Если тесто слишком мягкое, необходимо добавить еще муки.

Если тесто рассыпается, причин может быть несколько. Недостаток масла, мало жидкости и слишком холодное масло — то, что портит песочное тесто. Не забывай нагревать масло до комнатной температуры перед замесом теста!

Если жидкая начинка не загустела — возможно, температура выпечки была слишком низкой, не хватает яиц и крахмала в начинке, изделие не успело приготовиться полностью.

При слишком высокой температуре выпекания жидкая начинка может свернуться.

Если печенье подгорело, осторожно сними подгоревший слой теркой, а потом обсыпь печенье сахарной пудрой.

Если хранить пироги на керамическом блюде, прикрыв их сверху салфеткой из натуральной ткани, они дольше будут сохранять пышность и свежесть.

Идеально разрезать рассыпчатый торт можно, если перед разрезанием нагреть нож, опустив его в кипяток на 1 минуту.

Если тесто замешано слишком круто, но липнет к рукам, используй стеклянную бутылку с холодной водой в качестве скалки. Оно прекрасно раскатается!

Очень вкусная глазурь получится, если растопить шоколадные конфеты и мятные леденцы, смешав их с несколькими ложками воды или молока.

Печь вкусно и красиво — доступное наслаждение. Пусть даже ты печешь редко, делай это хорошо. Наши советы непременно помогут тебе стать мастером, а внешний вид и вкус испеченных тобой изделий будет шикарным.

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Мария Зимина