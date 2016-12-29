31 шаг к порядку в доме

Как сделать дом уютнее без особых затрат?

1. Меньше мебели. Даже большая гостиная будет выглядеть, как лавка старьевщика, если она заставлена мебелью. Избавляйтесь от лишнего. Оставьте лишь базовый набор: диван, полки для книг, удобное кресло, мягкий пуфик и кофейный столик. Организуйте пространство так, чтобы вам было удобно ходить.

2. Разбираем завалы. Не жалейте старых журналов. Оставьте два последних номера, а если вам нравится какая-то статья, вырвите ее и сохраните в папке.

3. Очищаем место. Есть правило: столешница журнального столика должна быть на 75% свободной! Выбирайте модели с ящиками или нижними полками.

4. Проще достать. Составьте небольшие декоративные детали (свечи, вазочки и т. д.) на отдельный красивый поднос. Будет удобнее доставать и убирать эти вещи от случая к случаю.

5. Пульт управления. Если у вас их несколько, соберите все вместе в закрывающейся корзине или сложите на декоративном блюде.

6. Нечетное число. Для большинства диванов достаточно трех подушек в гармонирующих тонах, одна из которых должна быть однотонной (если диван большой, можно положить пять подушек, из которых однотонными будут две).

7. Запасной вариант. Мягкий пуф – еще одно сиденье и дополнительное место для хранения.

8. Напольное покрытие. Несколько небольших ковриков могут визуально уменьшить пространство. Вместо них лучше постелить на деревянный пол и даже на однотонный ковролин один большой эффектный ковер.

На полках

Даже страстные любители чтения смогут поддерживать порядок.

1. Не только книги. Оставьте на полках не больше трех предметов. Например, вазочки разной формы, но в одной цветовой гамме.

2. Делаем выбор. Не стремитесь к тому, чтобы каждая прочитанная вами книга стояла на полке, оставьте лишь те, что произвели на вас впечатление. Ваша цель – освободить от книг хотя бы 10% поверхности полки. Не забывайте, что сейчас многое можно хранить в электронной библиотеке.

3. В фокусе. Фотографии оформите в рамки, похожие по стилю, цвету и материалу.

4. История игрушек. Приучайте детей складывать игрушки, разместив легкие корзины на нижних полках.

На кухне

Удобство и доступность – главные принципы обустройства кухонного пространства.

1. Крупный план. Сковороды и сотейники быстро заполняют шкафы, и доставать их неудобно. Намного проще разместить все над плитой на рейлинге и вешать на крючках.

2. Для крышек. Купите подставку и закрепите ее на дверце или внутри стенки шкафа.

3. Кухонный инвентарь. Храните в высокой чаше рядом с плитой, чтобы готовка занимала меньше времени.

4. Лишний пластик. Не копите контейнеры для еды. Оставьте несколько разного размера, не больше.

5. Уберитесь в ящиках. Храните только те предметы, которые используете ежедневно, а остальное уберите на верхние или более глубокие полки.

6. Тайное хранение. Используйте место под кухонным цоколем, чтобы убирать туда подносы и противни. Это удобно.

При входе

Ничего лишнего!

1. Сортировка. Домашние бумаги делим на две категории: счета и платежи скрепляем и убираем в папку, детские рисунки вставляем в рамку.

2. За борт. 90% рекламных проспектов можно выбросить сразу, не жалея. А остальные 10%, которые могут пригодиться, положить в заметную корзину.

3. Каталоги и инструкции. Можно использовать электронные версии тех, которые вам действительно необходимы.

4. Мобильность. Переносная корзина с внутренними файлами или ящик на колесах позволят хранить бумаги в любом углу комнаты.

5. Уничтожение избытков. Если дома вам приходится работать и скапливается много бумаги, приобретите шредер для ее измельчения.

6. Ключ к успеху. Кладите ключи в отдельную чашу, поставив ее на самом видном месте у входа.

7. Наготове. Поставьте мусорные корзины у двери, чтобы на ходу скидывать в них ненужные бумаги.

Обновление ванной

Никакого ремонта и переделок.

1. Верхний уровень. Установите вертикальные разделители – у вас появится свободное место, а порядка будет больше.

2. Лекарства. Влажная и теплая ванная, пожалуй, худшее место для хранения лекарств. Найдите для них прохладный и сухой уголок.

3. Дозаторы. Если на краю ванны не помещаются шампуни и гели, купите подвесной дозатор. Это удобно и экономично.

4. Незаметно. Разместите пластиковые коробки для хранения моющих средств под раковиной.

5. Косметика. Купите небольшие прозрачные косметички на липучках – все видно, доступно и лежит аккуратно.

6. Горячее. В керамической подставке удобно хранить не успевшие остыть щипцы или фен.

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Мария Зимина