7 полезных альтернативных способов применения скотча

Скотч принято использовать в основном для того, чтобы склеить вместе несколько предметов, однако за почти век его существования появились и другие способы применения прозрачной клеящей ленты, причем некоторые из них весьма неожиданные.

1. Избавиться от шерсти домашних животных на вашей одежде

Если у вас есть домашние животные, то вам наверняка знакома такая проблема — очистить от шерсти одежду. Обычно для этой цели покупают специальный липкий валик или просто проводят по одежде мокрой рукой, причем второй способ не слишком эффективен, а валика может не оказаться рядом. В этом случае можно использовать скотч: отмотайте немного скотча от рулона, приложите клейкой стороной к одежде и резко дёрните — все налипшие на одежду волоски окажутся на скотче. Кстати, таким же способом можно избавить ваш любимый свитер от катышков, не повредив при этом ткань.

2. Достать занозу

Если заноза сидит не слишком глубоко, то можно использовать скотч для её извлечения. Нужно приклеить скотч к поражённому району кожи и резко дёрнуть в том же направлении, в каком вошла заноза. Только обратите внимание, что делать всё нужно быстро, не предпринимая попытки вытянуть занозу постепенно, иначе есть риск, что она сломается, и часть её останется в коже. Если же вы сделаете всё правильно, то заноза выйдет довольно легко. Несомненное преимущество такого метода перед традиционным выковыриванием с помощью иголки в том, что вы не оставите на коже дополнительных повреждений и не сделаете ранку глубже.

3. Остановить кровотечение

Если вы получили неглубокую, но болезненную рану, и кровь никак не хочет останавливаться, то тщательно промойте повреждённое место, сведите края ранки вместе и приклейте на это место скотч — кровь быстро остановится. Однако когда вы всё же доберётесь до аптечки, то обработайте ранку йодом или зелёнкой.

Аналогичным способом можно использовать скотч для предотвращения появления мозолей. Если чувствуете, что ботинки нестерпимо трут ногу, а лейкопластыря опять же нет, приклейте на это место скотч: кожа не будет непосредственно контактировать с обувью, а значит, тут же станет легче.

4. Починить кончики шнурков

С течением времени кончики даже самых качественных шнурков приходят в негодность и вдеть их в дырочки ботинок становится очень проблематично. Если же обмотать истрепавшиеся кончики канцелярским скотчем, то они и выглядеть будут почти как новые, и вдеть их в дырочки будет легко.

5. Сделать из скотча нестандартные скульптуры

В наши дни художники часто применяют скотч именно для этой цели. Некоторые, например, знаменитый Марк Дженис, делают из скотча человеческие фигуры в натуральную величину. Для этого на человека надевают обтягивающую одежду, которую не жалко испортить, а потом обматывают сверху тонкой пищевой плёнкой, чтобы скотч не прилипал непосредственно к одежде и приклеивают сверху скотч. Художники рекомендуют предварительно нарезать скотч небольшими полосками длиной 15–20 см и постепенно наклеивать их на тело «модели» в несколько слоёв. Когда скульптура будет готова, то плотные слои скотча аккуратно срезаются с тела «модели», а затем снова соединяются в местах разреза при помощи всё того же скотча или стойкого клея. Разумеется, аналогичным образом можно обернуть скотчем любой предмет.

6. Сделать маникюр

Для этого нужно взять скотч средней липкости и лак для ногтей. Для начала проверьте, насколько хорошо скотч держится на ногте — важно, чтобы он легко отклеивался. Если всё в порядке, то можно приступить непосредственно к изготовлению ногтей. Сначала покрасьте ногти лаком в один слой и дождитесь, пока он полностью высохнет. Затем нарежьте скотч разными фигурами — квадратами, треугольниками, абстракциями. Желательно, чтобы у фигурок было побольше острых углов. Затем наклейте скотч на ногти, покройте его лаком другого цвета и аккуратно удалите лишний скотч пинцетом. Результатом будут абстрактные узоры на ногтях — в тех местах, где вы наклеивали на ногти скотч, а затем сняли его, будет виден лак, которым вы изначально покрыли ногти.

7. Сделать матовое стекло прозрачным

Если наклеить скотч на матовое стекло, то через него можно будет видеть почти так же хорошо, как и через прозрачное. Дело в том, что свет, попадая на поверхность матового стекла, рассеивается, а клеевой слой на скотче заполняет неровности в матовом стекле, и в результате лучам света гораздо легче проходить через него.

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Евгения Примак