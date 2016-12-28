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Салат "Майский"

Салат «Майский»
 

Попробуйте приготовить чудесный, сытный салат, который вполне способен заменить собою второе блюдо. Он очень вкусный и обязательно понравится вам и вашим гостям.

Ингредиенты:

500 г куриного филе

300 г шампиньонов

400 г зеленого горошка (консервированного)

сок половины лимона

укроп

майонез

соль

растительное масло

Приготовление:

Филе отварить до готовности (варить около 20 минут после закипания). Остудить.

Нарезать кубиками.

Добавить сок лимона, перемешать, оставить на 1 час.

Грибы почистить, нарезать кубиками.

Пожарить грибы на растительном масле.

Укроп мелко нарезать.

Смешать филе, горошек (воду слить), грибы, укроп, немного посолить.

Заправить майонезом или сметаной.

Мария Зимина
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