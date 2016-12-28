Салат "Майский"
Попробуйте приготовить чудесный, сытный салат, который вполне способен заменить собою второе блюдо. Он очень вкусный и обязательно понравится вам и вашим гостям.
Ингредиенты:
500 г куриного филе
300 г шампиньонов
400 г зеленого горошка (консервированного)
сок половины лимона
укроп
майонез
соль
растительное масло
Приготовление:
Филе отварить до готовности (варить около 20 минут после закипания). Остудить.
Нарезать кубиками.
Добавить сок лимона, перемешать, оставить на 1 час.
Грибы почистить, нарезать кубиками.
Пожарить грибы на растительном масле.
Укроп мелко нарезать.
Смешать филе, горошек (воду слить), грибы, укроп, немного посолить.
Заправить майонезом или сметаной.Мария Зимина