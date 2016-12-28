Как сделать жидкое мыло из обмылков
Хотите продлить жизнью своим обмылкам, создайте из них жидкое мыло. В результате вы получите жидкое мыло с ароматов вашего любимого мыла.
Соберите обмылки. Часто у вас лежит 1-2 кусочка, так что потребуется некоторое время, чтобы накопить нужное количество
Размельчите их на более мелкие кусочки. Используйте терку.
Найдите пустую бутылку с дозатором. Промойте бутылку под водой.
Налейте немного лимонного сока.
Налейте колпачок глицерина. Можно купить в аптеке.
Засыпьте в бутылку кусочки мыла и залейте горячей воды.
Если бутыль деформируется от горячей воды, то залейте всё в контейнер и смешайте всё в ней.
Дайте бутыли отстояться 2-3 дня, а перед применением встряхните.Александра Дроздова