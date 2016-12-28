 
           
Статьи / 

Мой дом

Как сделать жидкое мыло из обмылков

Как сделать жидкое мыло из обмылков
 

Хотите продлить жизнью своим обмылкам, создайте из них жидкое мыло. В результате вы получите жидкое мыло с ароматов вашего любимого мыла.

Соберите обмылки. Часто у вас лежит 1-2 кусочка, так что потребуется некоторое время, чтобы накопить нужное количество

Размельчите их на более мелкие кусочки. Используйте терку.

Найдите пустую бутылку с дозатором. Промойте бутылку под водой.

Налейте немного лимонного сока.

Налейте колпачок глицерина. Можно купить в аптеке.

Засыпьте в бутылку кусочки мыла и залейте горячей воды.

Если бутыль деформируется от горячей воды, то залейте всё в контейнер и смешайте всё в ней.

Дайте бутыли отстояться 2-3 дня, а перед применением встряхните.

Александра Дроздова
Код для вставки в блог
﻿

Разделы

Моя семья Мой дом
Тесты
Видео
Copyright © 2004-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «ПРАВДА.Ру», missus@pravda.ru
ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»
Система Orphus
Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа Rambler's Top100