Драники с ветчиной, сыром и зеленью

Картофельные драники с ветчиной - очень вкусное блюдо, которое можно легко и быстро приготовить. Идеальный вариант, если к вам неожиданно нагрянули гости.

Ингредиенты:

- картофель - 6 шт.

- луковица - 1 шт.

- ветчина / любые колбасные изделия - 200 г

- сыр твёрдый - 200 г

- яйца - 2 шт.

- укроп

- мука - 4 ст.л.

- соль

- перец

- масло растительное

Приготовление:

1. Лук, ветчину, картофель и сыр натереть на крупной тёрке.

2. Добавить яйца, муку, измельчённый укроп. Посолить. Поперчить. Хорошо перемешать.

3. Выложить массу на сковороду с помощью ложки, придавая ей форму лепёшки.

4. Обжарить с двух сторон до золотистой корочки.

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Мария Зимина