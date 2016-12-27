 
           
Статьи / 

Мой дом

Драники с ветчиной, сыром и зеленью

Драники с ветчиной, сыром и зеленью
 

Картофельные драники с ветчиной - очень вкусное блюдо, которое можно легко и быстро приготовить. Идеальный вариант, если к вам неожиданно нагрянули гости.

Ингредиенты:

- картофель - 6 шт.

- луковица - 1 шт.

- ветчина / любые колбасные изделия - 200 г

- сыр твёрдый - 200 г

- яйца - 2 шт.

- укроп

- мука - 4 ст.л.

- соль

- перец

- масло растительное

Приготовление:

1. Лук, ветчину, картофель и сыр натереть на крупной тёрке.

2. Добавить яйца, муку, измельчённый укроп. Посолить. Поперчить. Хорошо перемешать.

3. Выложить массу на сковороду с помощью ложки, придавая ей форму лепёшки.

4. Обжарить с двух сторон до золотистой корочки.

Мария Зимина
Код для вставки в блог
﻿

Разделы

Моя семья Мой дом
Тесты
Видео
Copyright © 2004-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «ПРАВДА.Ру», missus@pravda.ru
ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»
Система Orphus
Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа Rambler's Top100