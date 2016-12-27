Драники с ветчиной, сыром и зеленью
Картофельные драники с ветчиной - очень вкусное блюдо, которое можно легко и быстро приготовить. Идеальный вариант, если к вам неожиданно нагрянули гости.
Ингредиенты:
- картофель - 6 шт.
- луковица - 1 шт.
- ветчина / любые колбасные изделия - 200 г
- сыр твёрдый - 200 г
- яйца - 2 шт.
- укроп
- мука - 4 ст.л.
- соль
- перец
- масло растительное
Приготовление:
1. Лук, ветчину, картофель и сыр натереть на крупной тёрке.
2. Добавить яйца, муку, измельчённый укроп. Посолить. Поперчить. Хорошо перемешать.
3. Выложить массу на сковороду с помощью ложки, придавая ей форму лепёшки.
4. Обжарить с двух сторон до золотистой корочки.Мария Зимина