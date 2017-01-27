Маленькие пиццы

Эти маленькие, аппетитные и очень вкусные мини-пиццы станут хитом в любой компании.

Ингредиенты:

Мука пшеничная — 1.5 стакана

Молоко — 150 мл

Дрожжи сухие — 1,5 ч. л.

Масло растительное — 3 ст. л.

Ветчина — 250 г

Шампиньоны — 150 г

Перец болгарский — 1 шт.

Лук салатный — 0,5 шт.

Моцарелла — 250 г

Томатный соус — 5 ст. л.

Прованские травы — 0,5 ч. л.

Чеснок — 1 зубок

Соль, перец — 0,25 ч. л.

Сахар — 1 щепотка

Приготовление:

1. В теплом молоке растворить дрожжи. Оставить на 10 минут. Затем добавить растительное масло (2 ст. л.), соль (щепотку). Всыпать муку и замесить эластичное тесто.

2. Тесто накрыть чистым полотенцем. Поставить в теплое место для роста, пока делается начинка.

3. Соус: в томатный соус (кетчуп) добавить прованские травы, измельченный чеснок, растительное масло (1 ст. л.). Соль, перец и сахар по вкусу. Хорошо перемешать.

4. Начинка: ветчину, грибы, красный сладкий перец и салатный лук нарезать небольшими кусочками. Моцареллу натереть на крупной терке.

5. Рабочую поверхность посыпать мукой. Выложить тесто и раскатать в пласт. Широкой чашкой вырезать кружки. Смазать их соусом. Выложить начинку и посыпать тертой моцареллой.

6. Пиццы выпекать при 200 градусах в течение 10–12 минут.

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Мария Зимина