Как правильно пить молоко

Молоко поистине волшебный продукт, дарованный нам самой природой. В нем содержатся все вещества, необходимые для развития и роста организма. Молочный жир является основой для синтеза синовиальной жидкости, обеспечивающей нормальную смазку суставных поверхностей. Молоко укрепляет кости и зубную эмаль, повышает активность головного мозга и многое другое. В древних йогических писаниях указывается, что мудрецы питались только молоком.

Полезные советы.

1. Лучше употреблять свежее молоко из надежного источника. Длительное кипячение молока (более 15 минут) приводит к структурному изменению ценных белков молока в худшую сторону (с точки зрения питательной ценности), поэтому если вы кипятите молоко, то снимайте его сразу после закипания.

2. Молоко, для того чтобы быть усвоенным, должно употребляться отдельно от другой пищи, либо совместно с продуктами, дающими после переваривания сладкий вкус (с рисом, пшеницей, изюмом, финиками, бананами и т. д.).

3. Гораздо лучше усваивается горячее молоко с такими пряностями, как имбирь, куркума, кардамон, корица, мускатный орех, шафран.

4. Горячее молоко с топленым маслом и медом позволяет успешно справляться с простудными заболеваниями, болезнями суставов (артритами, артрозами и т. д.), а также с проблемами нервной системы.

5. Молоко с имбирем повышает иммунитет и улучшает работу практически всех органов тела за счет улучшениякрови. Такое молоко лучше употреблять утром.

6. Горячее лечебное молоко с куркумой желательно пить на ночь, оно улучшает сон и психику, восстанавливает кровь и кожу.

7. Молоко с кардамоном полезно для сердца и нервной системы, за счет молока целебные качества кардамона усиливаются в 10 раз.

8. Молоко с мускатным орехом позволяет остановить слишком неспокойный ум, восстанавливает сон, дает ясность мыслям, усиливает потенцию.

9. Молоко с корицей помогает укрепить сердце, очистить кровь и наладить работу мочевыводящих путей.

10. Молоко с бадьяном - великолепное средство для снятия хронической усталости, борьбы с депрессией.

11. Молоко с шафраном - одно из лучших средств омоложения для любой женщины, благоприятно влияет на психическое состояние и детородную функцию.

12. Молоко лучше употреблять утром, с 6 до 9, или вечером, с 18 до 21 часа, горячим или парным как отдельный прием пищи или с сочетающимися продуктами. Холодное молоко пить нельзя. Берегите свое пищеварение.

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Алевтина Мармеладова