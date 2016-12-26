Мандариновый мармелад
Ингредиенты:
- сок 6 мандаринов
- 1 пакетик (10 г) агар-агара (если нет, можно заменить желатином)
- 1 стакан сахара
- можно добавить чуть лимонной кислоты или сока (кто любит покислее)
Приготовление:
1. Отжимаем сок. Около 100 грамм отлить в другую емкость, а в большую часть сока насыпать пакетик агар-агара.
2. Размешали хорошенько и отставили на 10—15 минут.
3. В кастрюлю насыпаем весь сахар и наливаем меньшую часть сока, что оставляли (100 г). Закипятить.
4. Влить сок с агаром, довести до кипения и можно разливать по формочкам или в одну большую форму.
5. Поставьте на 2 часа в холодильник, чтоб застыл мармелад.
6. Затем порезать на кусочки, можно посыпать сахаром.Мария Зимина