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Мандариновый мармелад

Мандариновый мармелад. Мандариновый мармелад 1
 

Ингредиенты:

- сок 6 мандаринов

- 1 пакетик (10 г) агар-агара (если нет, можно заменить желатином)

- 1 стакан сахара

- можно добавить чуть лимонной кислоты или сока (кто любит покислее)

Приготовление:

1. Отжимаем сок. Около 100 грамм отлить в другую емкость, а в большую часть сока насыпать пакетик агар-агара.

2. Размешали хорошенько и отставили на 10—15 минут.

3. В кастрюлю насыпаем весь сахар и наливаем меньшую часть сока, что оставляли (100 г). Закипятить.

4. Влить сок с агаром, довести до кипения и можно разливать по формочкам или в одну большую форму.

5. Поставьте на 2 часа в холодильник, чтоб застыл мармелад.

6. Затем порезать на кусочки, можно посыпать сахаром.

Мария Зимина
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