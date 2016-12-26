30 нестандартных методов использования оливкового масла в быту

1. Любой маникюр начинается с ванночки для рук. Добавьте оливковое масло в воду, и благодаря этому кутикула на ваших пальчиках размягчится, а кожа рук получит максимальное количество природных питательных веществ.

2. Вещества, которые содержит оливковое масло, полезны не только для вашего организма — добавьте ложечку масла в рацион вашей кошечки, и ее шерстка будет блестящей и гладкой.

3. Если смешать оливковое масло и расплавленный воск в равных пропорциях у вас получится витаминизированный домашний бальзам для губ.

4. Чтобы смягчить кожу лица, надо в паровую ванночку добавить пару капель оливкового масла — результат на лице будет налицо.

5. При такой неприятности, как педикулез, нужно нанести на волосы масло и подержать в течение часа, затем промыть волосы шампунем. Во время такой маски вы еще и питаете свои волосы богатым витаминным комплексом.

6. При бритье использование оливкового масла обезопасит кожу от раздражения, масло может выступать также в роли естественной смазки. Поэтому его рекомендуется применять как до, так и после бритья.

7. Если ваши волосы от природы сухие и ломкие, либо их сделало такими частое окрашивание, то теплое оливковое масло вам поможет. Нанесите на волосы масло, распределите по всей длине и наденьте шапочку, сверху для сохранения тепла можно замотать голову махровым полотенцем. Спустя 40 минут тщательно вымойте голову и посмотрите, какими прекрасными стали ваши волосы.

8. Используйте масло для приготовления скраба для рук. Вам понадобятся такие простые продукты, как соль и сахар: вначале протрите лицо маслом, а затем массажными движениями нанесите соль и сахар. В конце такой процедуры надо ополоснуть руки теплой водой.

9. Если нанести немного масла на ватный диск и протереть лицо, вы сможете легко удалить макияж.

10. Для того чтобы увлажнить сухие участки кожи, достаточно ежедневно протирать их оливковым маслом.

11. При пеленочном дерматите достаточно протирать кожу малыша оливковым маслом, тогда она всегда будет чистой, без раздражения и опрелостей.

12. Оливковое масло применяют для приготовления домашнего ночного крема: достаточно взять полстакана оливкового масла, четверть стакана уксуса и четверть стакана воды. Нанести такую масочку на лицо и лечь спать, а утром порадоваться на свою кожу.

13. Чтобы ваши кудри держались целый день, перед завивкой нанесите на расческу немного оливкового масла.

14. Если вас беспокоят акне, то необходимо приготовить такой крем: 4 столовых ложки соли, 3 столовых ложки оливкового масла. Нанести эту смесь на лицо на 3-5 минут, затем вымыть его теплой мыльной водой.

15. При окраске волос часто случается, что краска попадает на кожу лица и шеи; чтобы ее удалить, вам необходимо протереть кожу смоченным в масле ватным диском.

16. При приготовлении макаронных изделий можно добавить ложку оливкового масла, тогда макарошки не будут выкипать, а еще не будут слипаться.

17. Замените сливочное масло оливковым, это будет вкуснее и полезнее.

18. Чтобы отмыть с рук автомобильную смазку, достаточно нанести на руки 1 чайную ложку масла и 1 чайную ложку соли, хорошо растереть эту смесь и смыть теплой водой.

19. Также хорошо под рукой держать оливковое масло, когда вы заняты ремонтом: нанесенное на ватный диск масло легко ототрет пятна краски.

20. Если вас беспокоит боль в ухе – положите в него ватный тампон, пропитанный маслом, скоро боль пройдет.

21. Когда першит горло, необходимо выпить чайную ложку масла.

22. Масло можно использовать для полировки деревянной мебели. Необходимо смешать 2 ложки масла и 1 ложку лимонного сока, хорошенько перемешать. Затем из пульверизатора сбрызнуть мебель этой смесью, выждать пару минут и протереть чистой тряпкой.

23. Заело молнию? Не беда, капните на нее капельку масла и бегите по своим делам

24. Оливковое масло прекрасно подходит для полировки изделий из стали и латуни.

25. Если ваши двери скрипят, то несколько капель масла, нанесенных на петли, решат этот вопрос в считанные минуты.

26. Ложки из-под меда и сиропов легче отмыть, если сбрызнуть их вначале оливковым маслом.

27. Кожаная обувь будет блестеть, если отполировать ее небольшим количеством масла.

28. На дачных участках важно сохранить инструменты в хорошем состоянии, для этого их периодически стоит протирать оливковым маслом.

29. Кожаные изделия требуют обновления, для этого их достаточно протереть оливковым маслом, а затем удалить излишки тряпочкой.

30. Также на дачном участке можно приготовить мастику для пола: оливковое масло смешать с уксусом (3:1), натереть смесью пол, после чего он будет блестеть как новенький.

Таким образом, оливковое масло не только полезный в питании продукт, но и очень полезная в хозяйстве вещь.

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Валентина Соломатина