Кабачковые оладушки

Кабачковые оладушки — легкие, вкусные, ароматные, знакомы всем. Рецепт очень простой, приготовить такое по силу даже неопытной хозяйке.

Ингредиенты:

- Кабачки – 3 кг (кабачки с уже удаленными семенами и очищенные от кожицы)

- Морковь – 500 гр.

- Укроп – 150 гр

- Крахмал – 100 гр

- Яйца – 5 штук

- Мука – 250 гр

- Майонез – 150 гр

- Лук репчатый – 300 гр

- Соль, специи

Приготовление:

Берем яйца, отделяем желтки от белков и взбиваем каждый ингредиент отдельно друг от друга. После того как желтки будут взбиты, сдобряем их майонезом, солью (по вкусу) и еще пару мгновений взбиваем с помощью миксера.

Миски, в которых находятся обе жидкости ставим на некоторое время в холодильник. Овощи: кабачки, морковь, укроп и лук добавляем в соковыжималку.

Полученную в ходе выжимки смесь, тщательно перемешиваем с помочью миксера, и в порядке очередности добавляем к ней остальные продукты.

Первым делом в овощную массу добавляем часть сока, выжатого из овощей для того, чтобы консистенция смеси стала средней густоты. Потом выливаем в смесь яичные желтки.

Не забывая постоянно перемешивать ингредиенты, высыпаем в массу муку и добавляем крахмал. И под конец вливаем взбитые белки, соль и тщательно, но не долго, перемешиваем.

Выпекаем на сковороде, так как многие блюда из кабачков делаются именно так.

Их можно приготовить и с начинкой.

Для этого потребуется сначала выкладывать совсем небольшое количество массы на сковороду (как на половину желаемого оладушка), а затем сверху кладем начинку, на начинку кладем еще овощной смеси.

Конечно, оладья без начинки выпекать намного проще и быстрее. Поэтому, можно выбрать другой вариант – выпечь «пустые» оладья и использовать их как гарнир с другими блюдами (мясом или каким-либо соусом).

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Мария Зимина