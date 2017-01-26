30 способов необычного использования оливкового масла

Вы купили оливковое масло, чтобы заправить салат или, может быть, приготовить что-то другое, а знаете ли вы, что это удивительно универсальный продукт, который можно использовать в самых разных целях?

1. В качестве крема для бритья. Оливковое масло может обеспечить безопасную и естественную смазку при бритье. После окончания процедуры дополнительно смажьте кожу оливковым маслом, чтобы не допустить раздражения.

2. В качестве средства для мебели. Сделайте собственное средство для полировки мебели. Восстановить утраченный блеск вашей деревянной мебели поможет домашнее средство для полировки мебели, которое столь же хорошо, как произведенное промышленным способом. Смешайте 2 части оливкового масла и 1 часть лимонного сока или уксуса в чистой бутылке с распылителем, хорошенько встряхните. Средство готово! С помощью распылителя сбрызните мебель. Оставьте на пару минут, а затем протрите чистой тряпкой или бумажным полотенцем.

3. Для смягчения кутикулы. Используйте немного подогретого оливкового масла для смягчения кутикулы или перед маникюром сделайте теплую ванночку для рук, смешав масло и воду.

4. Для мытья посуды. Отмыть липкие ложки и ножи, после того, как вы использовали их для накладывания меда, горчицы или сахарного сиропа, будет гораздо легче, если перед мытьем вы сбрызните их оливковым маслом.

5. Для завивки волос. Если вы хотите сохранить кудри, когда влажность воздуха повышена или в ветреный день, нанесите на расческу немного оливкового масла и расчешите сухие волосы.

6. Если заело молнию. Если молния на юбке или брюках отказывается открываться, капните на нее капельку оливкового масла, и она продолжит свое движение.

7. Для ухода за кошкой. Если вы хотите, чтобы шерсть вашей киски была здоровой и блестящей, добавьте в её пищу чайную ложку оливкового масла.

8. В качестве бальзама для губ. Смешайте оливковое масло и расплавленный воск в соотношении 1:1, капните капельку эфирного масла для аромата и попрощайтесь с сухими, потрескавшимися губами.

9. В качестве кондиционера для волос. Ваши волосы стали сухими и ломкими? Верните им влагу с помощью оливкового масла! Подогрейте ½ стакана оливкового масла, а затем нанесите на волосы. Наденьте на голову полиэтиленовый пакет, оберните голову полотенцем и оставьте на 45 минут. Затем вымойте голову шампунем и тщательно сполосните.

10. Для блеска нержавеющей стали и латуни. Нанесите немного оливкового масла на чистую тряпку и отполируйте изделия из стали и латуни. Масло избавит их от полос, коррозии и вернет блеск.

11. В качестве отшелушивающего средства для лица и рук. Протрите кожу оливковым маслом, затем массажными движениями нанесите соль или сахар. Сполосните теплой водой.

12. Для паровой ванночки. Добавьте несколько столовых ложек оливкового масла и подержите лицо над паром. Вы будете приятно удивлены результатом.

13. Для снятия макияжа. Нанесите несколько капель масла под глаза, на щеки и лоб, а затем протрите влажной салфеткой.

14. При боле в ухе. Пропитайте ватный тампон оливковым маслом и положите в ухо. Это поможет снять боль и удалить избыток серы.

15. Удаление краски. Если во время ремонта вы измазались краской, натрите грязные руки оливковым маслом. Дайте маслу впитаться в течение пяти минут, а затем смойте водой с мылом.

16. Лечение педикулеза. Нанесите оливковое масло на волосы, наденьте на голову полиэтиленовый пакт и оставьте, по крайней мере, на 40 минут. Вымойте голову шампунем два раза. Затем применяйте это средство для профилактики.

17. Першение в горле. Сделайте глоток оливкового масла, чтобы избавиться от першения в горле, которое вызывает кашель.

18. Избавление от скрипа двери. Капните несколько капель оливкового масла на петли дверей вашего дома или автомобиля, они станут открываться легко и бесшумно.

19. Крем для обуви. Сбрызните поверхность ваших кожаных ботинок оливковым маслом и отполируйте губкой, чтобы они заблестели.

20. Избавление от акне. Идея применения оливкового масла для лечения акне кажется немного странной, но многие люди клянутся, что это работает: Сделайте пасту, смешав 4 столовые ложки соли 3 столовые ложки оливкового масла. Нанесите смесь на лицо, оставьте на пару минут. Вымойте лицо теплой мыльной водой. Применяйте средство ежедневно в течение одной недели, затем сократите до двух-трех раз в неделю. Вы увидите, что состояние кожи заметно улучшилось. (Принцип действия смеси: соль очищает поры, отшелушивает верхний слой, а оливковое масло восстанавливает естественную влажность кожи).

21. Увлажнение кожи. Протирайте оливковым маслом сухие участки кожи (например, на ногах или локтях) особенно после душа, бритья или депиляции воском.

22. Быстрая очистка садового инструмента. Нанесите немного оливкового масла на инструменты, чтобы на них не скапливалась грязь.

23. Обновление кожаных изделий. Вотрите оливковое масло в кожу, например, в бейсбольную перчатку и оставьте на 30 минут, затем протрите тряпочкой, чтобы удалить излишки.

24. Отмыть жир с рук. Для того, чтобы отмыть с рук автомобильную смазку или краску, возьмите 1 чайную ложку оливкового масла и 1 чайную ложку соли или сахара. Энергично втирайте смесь в кожу рук в течение нескольких минут, затем смойте водой с мылом. Кожа будет не только чистой, но и мягкой.

25. Лечение пеленочного дерматита. Аккуратно протрите теплым оливковым маслом попку вашего малыша, чтобы избавить нежную кожу от раздражения и опрелостей.

26. Удаление краски с волос. После ремонта у вас на волосах та же краска, что и на стенах вашей комнаты? Вы можете легко удалить краску, протерев волосы тряпочкой, смоченной в оливковом масле.

27. Мастика для пола. Чтобы придать блеск деревянному полу, приготовьте смесь из трех частей оливкового масла и одной части лимонного сока или уксуса и натрите ей пол.

28. Ночной крем. Смесь из ½ стакана оливкового масла, ¼ стакана уксуса и ¼ стакана воды, используемая в качестве ночного крема, заставит Вашу кожу светиться. Оливковое масло смягчает и увлажняет кожу, уксус осветляет пятна, убивает бактерии и удаляет омертвевшие клетки. Перед нанесением крема смочите лицо водой.

29. Приготовление спагетти. Чтобы ваши спагетти не выкипали, попробуйте до кипения налить в воду столовую ложку оливкового масла.

30. Замените сливочное масло. При приготовлении пищи, попробуйте добавить немного оливкового масла вместо сливочного, еда будет вкусной и здоровой.

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Валентина Соломатина