25 способов удаления самых различных пятен с разных поверхностей

Подборка способов по удалению различных пятен (крови, шоколада, фруктов, грязи, чернил и т.д.) с различных материалов.

1. Изделия из искусственных шелковых тканей нельзя сразу, без пробы, чистить такими средствами, как ацетон, перекись водорода, щавелевая, уксусная и лимонная кислота.

2. Пятна на изделиях из искусственной кожи нельзя удалять спиртом, бензином, ацетоном, а только теплой мыльной водой.

3. Пятна от фруктов и фруктовых соков можно удалить раствором глицерина и водки (в равных частях), а также , если держать ткань над посудой с кипящей водой и протирать пятно уксусом.

4. Старые пятна на одежде снять подогретым лимонным соком, держа изделие над посудой с кипящей водой.

5. Можно также удалить пятно лимонным соком, разбавленным пополам с водкой или денатуратом, затем протереть тряпочкой, смоченной раствором воды с нашатырным спиртом.

6. Свежие пятна от яблок, малины, черешни смоются тампоном, смоченным теплым молоком и мыльной водой.

7. Пятна от фруктового сока следует протереть нашатырным спиртом пополам с водой, затем все изделие постирать.

8. Винные пятна на платье из хлопчатобумажной ткани можно вывести кипящим молоком.

9. Свежие пятна от красного вина, фруктов нужно засыпать солью и промывать водой с мылом или протереть 5-процентным раствором нашатырного спирта, а затем промыть.

10. Пятна от белого вина и шампанского протереть глицерином, подогретым до 40-50 градусов, потом промыть теплой водой.

11. Пятна от вина и пива с хлопчатобумажной скатерти можно вывести, если натереть их лимоном и подержать некоторое время на солнце. Затем скатерть прополоскать.

12. Винные пятна исчезают, если тщательно промыть их в теплом молоке, после чего прополоскать сначала в холодной, а затем в горячей воде.

13. Пятна от пива удаляют теплым нашатырным спиртом, затем простирывают ткань в теплой мыльной воде.

14. Свежие пятна от травы (зелени) можно удалить водкой, а лучше всего денатуратом. Можно также их снять раствором поваренной соли (1 чайная ложка на 1/2 стакана теплой воды). После удаления пятна ткань ополаскивается в теплой воде.

15. С белых тканей травяные пятна снимаются 3-процентным раствором перекиси водорода с небольшим добавлением нашатырного спирта.

16. Пятна от духов и одеколона на шелковой и шерстяной одежде смачивают винным спиртом или чистым глицерином, затем протирают ваткой, пропитанной серным эфиром или ацетоном.

17. Такие пятна на белых тканях смачивают сначала нашатырным спиртом, затем раствором гидросульфита (щепотка гидросульфита на стакан воды) и через 2-3 минуты - раствором щавелевой кислоты (щепотка кислоты на стакан воды).

18. Пятна от губной помады на шерсти и шелке легко выводятся чистым спиртом.

19. Пятно от краски для волос можно удалить раствором перекиси водорода с нашатырным спиртом или раствором гидросульфита (1 чайная ложка на стакан воды). Для этого раствор нужно подогреть до 60 градусов и ваткой, смоченной в нем, протереть пятно. Затем вещь постирать в теплой мыльной воде.

20. Пятна от пота исчезают, если при стирке изделия добавить в теплую мыльную воду немного нашатырного спирта ( 1 чайная ложка на 1 л воды). Можно также протереть пятно смесью водки и нашатырного спирта.

21. Пятна от пота на шерстяном изделии можно удалить тряпочкой, смоченной в крепком растворе соли; можно также протереть их спиртом.

22. Пятно от грязи нельзя очищать сразу, когда оно еще мокрое. Надо дать пятну высохнуть, потам очистить слабым раствором буры и протереть сухой тряпкой.

23. Пятна от мороженого молока выводятся смесью, в равных частях глицерина, нашатырного спирта и теплой воды. Этой смесью протереть пятно, после чего постирать вещь в теплой воде.

24. Пятна от молока снимаются в прохладной мыльной воде или в воде с добавлением буры или нашатырного спирта.

25. Пятно от марганцовки исчезнет, если загрязненное место намочить в сыворотке или простокваше на 3-4 часа, затем вещь выстирать.

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Александра Дроздова