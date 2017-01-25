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Чем полезен масала

Чем полезен масала
 

Пятую часть ежедневных калорий мы получаем из напитков. Если вы хотите иметь стройную фигуру и сбросить лишний вес, относитесь внимательно к тому, что вы пьете.

Масала ускоряет метаболизм и уменьшает чувство голода. Рецептов его приготовления множество, предлагаем один из них.

Ингредиенты:

Молоко нежирное 1.5 литра

вода 1 л

черный листовой чай 5 ст. ложек

имбирь, натертый на мелкой терке 200 гр.

мед 2 ч. ложки

черный перец 6 горошин

корица 1 ст. ложка

гвоздика, мускатный орех, ваниль (палочки, которые нужно разломать на кусочки) - по желанию.

Приготовление:

В кипящую воду добавьте натертый имбирь, ваниль, остальные специи.

Сделайте огонь потише и медленно влейте молоко.

После этого засыпьте чай и через 5-7 мин. выключите огонь.

Дайте чайку настояться 15 мин, процедите и приятного аппетита!

Учитывая, что этот чай бодрит, на ночь его лучше не пить. 

Валентина Соломатина
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