Чем полезен масала
Пятую часть ежедневных калорий мы получаем из напитков. Если вы хотите иметь стройную фигуру и сбросить лишний вес, относитесь внимательно к тому, что вы пьете.
Масала ускоряет метаболизм и уменьшает чувство голода. Рецептов его приготовления множество, предлагаем один из них.
Ингредиенты:
Молоко нежирное 1.5 литра
вода 1 л
черный листовой чай 5 ст. ложек
имбирь, натертый на мелкой терке 200 гр.
мед 2 ч. ложки
черный перец 6 горошин
корица 1 ст. ложка
гвоздика, мускатный орех, ваниль (палочки, которые нужно разломать на кусочки) - по желанию.
Приготовление:
В кипящую воду добавьте натертый имбирь, ваниль, остальные специи.
Сделайте огонь потише и медленно влейте молоко.
После этого засыпьте чай и через 5-7 мин. выключите огонь.
Дайте чайку настояться 15 мин, процедите и приятного аппетита!
Учитывая, что этот чай бодрит, на ночь его лучше не пить.Валентина Соломатина