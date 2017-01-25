Слоеный салат с черносливом

Чернослив можно добавлять практически в любой салат, он придаст ему тонкий фруктово-терпкий аромат и вкус.

Ингредиенты:

Отварная куриная грудка – около 300 грамм

Сырая морковь – 2 шт.

Чеснок раздавленный

Твердый сыр - 150 грамм

Соленый огурец – 2 шт.

Лук репчатый – 4 шт.

Отварные яйца – 2-3 шт.

Растительное масло

Майонез

Чернослив - 200 грамм

Приготовление:

Салат выкладывается слоями.

Первый слой: отварная куриная грудка - мелкими кубиками около 300 грамм, промазать майонезом.

Второй слой: сырую морковь потереть на крупной терке, добавить раздавленный чеснок и поджарить на растительном масле.

Третий слой: распарить вяленый чернослив, затем мелко нарезать, промазать майонезом.

Четвертый слой: натереть на крупной терке твердый сыр, слегка промазать майонезом.

Пятый слой: натереть на крупной терке соленый огурец.

Шестой слой: обжаренный лук.

Седьмой слой: натереть на терке 2-3 яйца, промазать майонезом.

Украсить можно по своему усмотрение, например зеленым луком.

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Мария Зимина