Слоеный салат с черносливом
Чернослив можно добавлять практически в любой салат, он придаст ему тонкий фруктово-терпкий аромат и вкус.
Ингредиенты:
Отварная куриная грудка – около 300 грамм
Сырая морковь – 2 шт.
Чеснок раздавленный
Твердый сыр - 150 грамм
Соленый огурец – 2 шт.
Лук репчатый – 4 шт.
Отварные яйца – 2-3 шт.
Растительное масло
Майонез
Чернослив - 200 грамм
Приготовление:
Салат выкладывается слоями.
Первый слой: отварная куриная грудка - мелкими кубиками около 300 грамм, промазать майонезом.
Второй слой: сырую морковь потереть на крупной терке, добавить раздавленный чеснок и поджарить на растительном масле.
Третий слой: распарить вяленый чернослив, затем мелко нарезать, промазать майонезом.
Четвертый слой: натереть на крупной терке твердый сыр, слегка промазать майонезом.
Пятый слой: натереть на крупной терке соленый огурец.
Шестой слой: обжаренный лук.
Седьмой слой: натереть на терке 2-3 яйца, промазать майонезом.
Украсить можно по своему усмотрение, например зеленым луком.Мария Зимина