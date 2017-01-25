Облепиховый чай
Облепиха - это кладезь витаминов. В ней вдвое больше полезного витамина С, чем в цитрусовых, и вдвое больше витамина Е, чем в пшеничном масле. Есть в облепихе и другие витамины, а также антиоксиданты и полиненасыщенные жирные кислоты, отвечающие за здоровый и молодой вид кожи.
Чай из облепихи и меда - это лучший антидепрессант. Это доказали ученые, а мы подтверждаем. Также облепиха обладает сильным противовоспалительным действием. А еще это очень-очень вкусно.
Ингредиенты:
- 150 г облепихи
- 2 ст. л. чёрного чая
- 2 ст. л. мёда
- 500 мл воды
Приготовление:
Ягоды облепихи хорошо промойте, 2/3 части подавите ложкой в пюре.
В чайник положите облепиховое пюре, оставшиеся ягоды и чёрный чай. Залейте всё кипятком, укутайте и дайте настояться 10-15 минут.
Готовый чай разлейте через ситечко, добавив мёд по вкусу. Можете готовить этот напиток без добавления черного чая.Мария Зимина