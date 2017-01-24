Как очистить организм доступными и безвредными способами

Для вас подборка лучших рецептов народной медицины. Они не только выведут ненужные соли и шлаки, но и помогут сбросить вес. А уж улучшение общего состояния и внешнего вида заметите через несколько дней.

1. Измельчить 7-13 семян лимона, залить 100 мл 70% спирта или 200 мл водки и настаивать 1 день в темном месте при комнатной температуре. Принимать внутрь после приема пищи 1 ст. ложкe 3 раза в день.

2. Взять 200 г корня подсолнуха, залить 3 л отстоянной воды, кипятить 3 мин, настаивать 1 час. Принимать внутрь по 1 стакану 4 раза в день теплым в течение 2-4 недель. Во время лечения из организма выходят соли, скапливающиеся в сосудах и суставах. Во время лечения употреблять как можно меньше соли, острых блюд, алкоголя и табака. Корни выкапывать только глубокой осенью.

3. Смешать свекольный, морковный и огуречный соки поровну - по 1 стакану и принимают в течение дня небольшими дозами. Курс лечения 1 месяц.

4. Возьмите 1 лимон среднего размера, натрите на терке с цедрой (кожурой) и 1 головку чеснока, очистите, залейте 600 мл кипяченой охлажденной воды, настаивайте 2-4 дня при комнатной температуре, процедите и пейте по 50 мл натощак осенью, зимой и весной. В этом настое содержатся все витамины группы В, С, комплекс необходимых микроэлементов.

5. Для очищения тонкого кишечника натощак выпить необходимую дозу слабительного (касторовое масло - не более 80 г, 1/2 ч. ложки измельченной коры крушины, 5 плодов жостера).

6. Для очищения желудка надо с 5 до 7 ч утра натощак постепенно выпить 1 л кипяченой воды, добавив в нее 1 ст. ложку соли. Сначала пить 3 дня подряд, потом 1 раз в неделю.

7. Для укрепления и очищения сосудов надо разрезать на части 2 апельсина и 2 лимона средних размеров, вынуть семечки и пропустить через мясорубку, добавить 2 ст. ложки меда. Выдержать сутки при комнатной температуре. Принимать внутрь по 3 ч. ложки в день за полчаса до еды. Курс лечения 1 месяц, затем 2 недели перерыв и можно повторить.

8. Чтобы избавиться от колита, надо взять 80 г коньяка (3 звездочки) и 80 г касторки, смешать и залпом выпить. Следом еще выпить стакан кефира. Очень хорошо чистится кишечник. На следующий день - каша вегетарианская и салат. Курс очищения повторить через год.

9. Чтобы очистить кровеносные сосуды, по утрам надо пить горячую воду натощак по 30 мл на прием. Курс лечения 1 месяц.

10. Чтобы очистить почки, пейте отвар шалфея с кукурузными рыльцами и щепоткой руты в соотношении 3 части шалфея, 2 части кукурузных рыльцев, 1 часть руты. Шалфей и кукурузные рыльца укрепят почки, а рута заставит кровь циркулировать по венам быстрее.

11. Для очищения крови и сосудов от плохого холестерина пейте по 1 стакану березового сока за 30 мин до еды в течение 4-6 недель. После 2-недельного перерыва курс лечения повторить.

12. Рецепт сибирских целителей для общего очищения. Сожгите несколько березовых поленьев в русской печи, соберите образовавшуюся золу. 3 ст. ложки золы вскипятите в 1 л воды. Дайте воде отстояться и принимайте внутрь по 0,5 стакана натощак и перед сном.

13. Для очищения кишечника к стакану молочной сыворотки добавьте 2 ч. ложки поваренной соли, размешайте, выпейте утром натощак. Если не помогло, можно принять вторую порцию сыворотки на следующее утро.

14. Русские лекари советуют принимать полевой хвощ (продается в аптеках). Высушенный и мелко нарезанный полевой хвощ заварить и пить как чай до улучшения самочувствия.

15. Взять 2 стакана натурального майского меда, 1 стакан толченого укропного семени, 2 ст. ложки молотого корня валерианы, хорошо смешать. Залить 2 л крутого кипятка и настаивать сутки в термосе. Процедить и принимать по 1 ст. ложке за 30 мин до еды в течение месяца.

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Евгения Примак