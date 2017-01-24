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Капустный пирог для ленивых

Капустный пирог для ленивых
 

Этот рецепт полностью оправдывает свое название, так как готовится быстро и просто. И испортить его тоже абсолютно невозможно, даже если вы начинающий кулинар.  

Ингредиенты:

500 грамм капусты

125 г маргарина

Для теста:

3 яйца

5 ст.л. сметаны (20-25% жирности)

3 ст.л. майонеза

6 ст.л. муки

1 ч.л. соли

2 ч.л. разрыхлителя

Приготовление:

Капусту мелко нарезать и положить на сковороду или в форму для запекания . Растопить маргарин и залить им капусту.

Смешать ингредиенты для теста и взбить до однородной массы. 

Форму с капустой залить тестом и поставить в разогретую до 200° духовку на 30 минут.

Запекать до золотистого цвета.

Мария Зимина
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