Капустный пирог для ленивых
Этот рецепт полностью оправдывает свое название, так как готовится быстро и просто. И испортить его тоже абсолютно невозможно, даже если вы начинающий кулинар.
Ингредиенты:
500 грамм капусты
125 г маргарина
Для теста:
3 яйца
5 ст.л. сметаны (20-25% жирности)
3 ст.л. майонеза
6 ст.л. муки
1 ч.л. соли
2 ч.л. разрыхлителя
Приготовление:
Капусту мелко нарезать и положить на сковороду или в форму для запекания . Растопить маргарин и залить им капусту.
Смешать ингредиенты для теста и взбить до однородной массы.
Форму с капустой залить тестом и поставить в разогретую до 200° духовку на 30 минут.
Запекать до золотистого цвета.Мария Зимина