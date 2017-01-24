Мандарины можно не только есть

В кожуре мандарина содержатся эфирное масло, фитонциды, каротиноиды, витамины, антиоксиданты и другие ценные вещества.

Именно поэтому выбрасывать такое ценное сырье просто неразумно.

1. При метеоризме, дисбактериозе.

Высушенную кожуру мандаринов измельчите в кофемолке и добавляйте в творог, кашу, другие блюда по 1 ч. ложку на порцию.

2. При бронхите.

2 ст. ложки измельченной сухой кожуры залейте 1,5 стакана кипятка, держите на слабом огне 5 мин., настаивайте под крышкой час, процедите. Принимайте по 0,5 стакана подогретого настоя 2-3 раза в день за полчаса до еды.

3. При сухом кашле для лучшего отхождения мокроты.

2 ст. ложки измельченной кожуры залейте 1 стаканом водки, настаивайте неделю в темном месте, процедите. Принимайте по 20 капель настойки в рюмке воды 3 раза в день перед едой.

4. При простуде, гриппе, кашле делайте ингаляции.

Горсть мелко измельченной кожуры мандарина обдайте кипятком в сосуде с узким отверстием, дышите паром 10-12 мин. После процедуры не выходите на холод в течение часа.

5. При грибковом поражении ногтей ног.

Натирайте ногтевые пластинки кожурой мандарина 2 раза в день.

6. При усталости, частом нервном напряжении, стрессах.

Мелко измельченную кожуру мандарина поместите в мешочек из хлопчатобумажной ткани примерно размером 10x7см, держите его в полиэтиленовом пакете, при необходимости выньте из пакета, поместите перед собой и вдыхайте аромат 15 мин.

7. При бессоннице, нервном напряжении, повышенном артериальном давлении, сердцебиении.

1 стакан свежей измельченной кожуры залейте 3 л кипятка, снова доведите до кипения, настаивайте под крышкой час, процедите и отожмите сырье. Настой вылейте в ванну. Принимайте теплые ванны (37-38 град) по 15 мин., за час до сна, через день.

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Валентина Соломатина