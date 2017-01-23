5 самых женских трав

Полезные лекарственные растения применяйте с пользою для вашего здоровья. Заготавливайте их впрок и пусть они круглый год вам дарят свою целебную силу. Но не забывайте, что самолечением заниматься крайне вредно, поэтому каждый ваш курс лечения должен быть согласован с лечащим врачом.

Календула.

Оказывает бактерицидное, противовоспалительное, дезинфицирующее действие. Эффективно действует при эрозии шейки матки, молочнице.

Используют цветы, листья.

30 г цветков календулы залить 200 мл кипятка, настоять 30 мин.

Пить теплым по 1/3 стакана 2-3 раза в день.

Любисток лекарственный.

Улучшает кровообращение, тонизирует, ускоряет появление менструации и снимает боль.

Применяются все части полезного растения.

2 ст. ложки залить 1 стаканом кипятка, настаивать час. Принимать по 50 мл 3-4 раза в день.

Тысячелистник обыкновенный.

Ранозаживляющее, кровоостанавливающее, увеличивает лактацию у кормящих матерей.

Собирают верхнюю часть растения с цветками.

1 ст. ложку залить стаканом кипятка, довести до кипения, дать настояться 50 мин., процедить.

Принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день за полчаса до еды.

Донник лекарственный.

Эффективен при климаксе, мастите.

Применяют надземную часть растения.

1 ст. ложку донника и 10 ст. ложек мать- и-мачехи залить 200 мл кипятка, настоять 20 мин., охладить, процедить.

Пить по 1/2 стакана 3 раза в день.

Ромашка.

При болезненных менструациях, маточных кровотечениях, гинекологических заболеваниях.

Используют цветы.

1 ст. ложку цветков ромашки залить 250 мл кипятка. Настоять 20 мин. Принимать по 1 ст. ложке 4 раза в день.

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Валентина Соломатина