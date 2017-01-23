5 самых женских трав
Полезные лекарственные растения применяйте с пользою для вашего здоровья. Заготавливайте их впрок и пусть они круглый год вам дарят свою целебную силу. Но не забывайте, что самолечением заниматься крайне вредно, поэтому каждый ваш курс лечения должен быть согласован с лечащим врачом.
Календула.
Оказывает бактерицидное, противовоспалительное, дезинфицирующее действие. Эффективно действует при эрозии шейки матки, молочнице.
Используют цветы, листья.
30 г цветков календулы залить 200 мл кипятка, настоять 30 мин.
Пить теплым по 1/3 стакана 2-3 раза в день.
Любисток лекарственный.
Улучшает кровообращение, тонизирует, ускоряет появление менструации и снимает боль.
Применяются все части полезного растения.
2 ст. ложки залить 1 стаканом кипятка, настаивать час. Принимать по 50 мл 3-4 раза в день.
Тысячелистник обыкновенный.
Ранозаживляющее, кровоостанавливающее, увеличивает лактацию у кормящих матерей.
Собирают верхнюю часть растения с цветками.
1 ст. ложку залить стаканом кипятка, довести до кипения, дать настояться 50 мин., процедить.
Принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день за полчаса до еды.
Донник лекарственный.
Эффективен при климаксе, мастите.
Применяют надземную часть растения.
1 ст. ложку донника и 10 ст. ложек мать- и-мачехи залить 200 мл кипятка, настоять 20 мин., охладить, процедить.
Пить по 1/2 стакана 3 раза в день.
Ромашка.
При болезненных менструациях, маточных кровотечениях, гинекологических заболеваниях.
Используют цветы.
1 ст. ложку цветков ромашки залить 250 мл кипятка. Настоять 20 мин. Принимать по 1 ст. ложке 4 раза в день.Валентина Соломатина