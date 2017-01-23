Яблочные оладьи

Оладьи с яблоками можно есть даже без варенья или сметаны, настолько они ароматные и вкусные. Также можно добавить немного корицы, это сделает оладьи с яблоками ещё вкуснее.

Время приготовления: 20 минут

Порций: 4-6

Ингредиенты:

3-4 средних яблока

1 яйцо

2-3 ст. ложки сахара

щепотка соли

мука

Приготовление:

1. Яблоки очистить от сердцевины и шкурки. Потереть на крупной терке.

2. Добавить яйцо и сахар, перемешать. Постепенно добавляйте муку, так чтобы тесто стало густым как на обычные оладьи (примерно стакан, но это зависит от сочности яблок).

3. Выкладываем ложкой на разогретую сковородку и жарим на растительном масле.

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Мария Зимина