Яблочные оладьи
Оладьи с яблоками можно есть даже без варенья или сметаны, настолько они ароматные и вкусные. Также можно добавить немного корицы, это сделает оладьи с яблоками ещё вкуснее.
Время приготовления: 20 минут
Порций: 4-6
Ингредиенты:
3-4 средних яблока
1 яйцо
2-3 ст. ложки сахара
щепотка соли
мука
Приготовление:
1. Яблоки очистить от сердцевины и шкурки. Потереть на крупной терке.
2. Добавить яйцо и сахар, перемешать. Постепенно добавляйте муку, так чтобы тесто стало густым как на обычные оладьи (примерно стакан, но это зависит от сочности яблок).
3. Выкладываем ложкой на разогретую сковородку и жарим на растительном масле.Мария Зимина