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Листья облепихи – полезные свойства

Листья облепихи – полезные свойства
 

Все знают, что ягоды облепихи – не только вкусные, но и полезные. Однако мало кому известно, что и листья облепихи имеют полезные свойства. Причем эти свойства по некоторым параметрам превосходят лечебную эффективность самой облепихи.

Итак, в листьях растения содержится много танина, который оказывает мощный противовоспалительный эффект. Бьет все рекорды и насыщенность листьев витамином С. Богаты листья серотонином, который поддерживает нервную систему, укрепляет иммунитет и устраняет судороги.

Чай, приготовленный из листьев облепихи, излечивает от гипертонии, ишемической болезни сердца, пневмонии, дерматита, сахарного диабета, плеврита, атеросклероза. Отлично помогает при любом ОРВИ полоскание полости рта и горла отваром из сухих листьев. Компрессы из растения прекрасно лечат артриты. А недавние исследования американских врачей доказали, что настойкой из листьев облепихи можно лечить болезни печени и онкологию.

Важно, что ни вкус, ни цвет чая из листьев облепихи практически ничем не отличается от зеленого чая. Листья можно заваривать свежие, а можно и высушенные.

Евгения Примак
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